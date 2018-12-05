Банки нацелились на новогодние премии и бонусы граждан

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Максим Стулов / Ведомости

Предновогодний период — традиционно горячая пора для банков: многие из них открывают охоту на годовые премии граждан, предлагая им специальные сезонные вклады с повышенными ставками. Этот год не стал исключением.

Еще в ноябре такие депозиты предложили в том числе ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк (МКБ), «Русский стандарт», «Почта банк», «Возрождение», «Санкт-Петербург», «Восточный», ОТП-банк. С начала декабря к ним присоединились Связь-банк, СДМ-банк, Транскапиталбанк и другие. Сбербанк 1 декабря обновил сезонное предложение для вкладчиков. Ставки предновогодних вкладов этого года составляют в среднем 6,5-8% годовых (подробнее см. таблицу ниже). Это на 0,3-1,85 процентного пункта (п. п.) выше по сравнению со ставками стандартных вкладов банков, если размещать аналогичные суммы на те же сроки.

По верхней планке

Однако максимальную доходность – 8% годовых или чуть выше – готовы предложить немногие. Например, такая ставка действует по вкладу «Мечты» сроком 380 дней от МКБ, который можно открыть до 31 января 2019 г. и дважды пополнить в течение первых 190 дней. Пополняемый новогодний вклад «Русского стандарта» «Новогодний доход» с такой же ставкой открывается на 240 дней. Доходности выше 8% можно добиться, разместив деньги на сезонном вкладе Альфа-банка «Большой куш» на долгий срок и капитализируя проценты. В таком случае ставка двухлетнего вклада достигнет 8,18% годовых, трехлетнего — 8,01% (без капитализации — 7,6% и 7,2% годовых соответственно). Доходность трехлетнего сезонного вклада «Максимум» в ВТБ также достигнет 8% годовых, если выбрать ежемесячную капитализацию процентов. Без нее ставка составит 7,2% годовых.

Новогодний урожай

Традиционно в декабре наблюдается максимальный приток средств населения. «В 2014 г., когда в декабре ставки вкладов резко увеличились вслед за ключевой ставкой, многие клиенты открыли депозиты под более высокие проценты и до сих пор массово их продлевают именно в конце года. Кроме того, сейчас важную роль играют различные премии и бонусы, которые платятся в этот период», – рассказывает вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов.