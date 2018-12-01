Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов

С 1 декабря Сбербанк прекратил действие своего самого выгодного розничного вклад в рублях со ставкой до 7,15% годовых Екатерина Ширинкина / для Ведомостей

С 1 декабря Сбербанк прекратил действие своего самого выгодного розничного вклада в рублях «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых (от 50 000 руб., сроком 1,5 года), как и планировал. Это подтвердили в колл-центре банка.

Вместо него в Сбербанке появился новый сезонный вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7% годовых. Такой доход банк будет начислять при вложении на год не менее 50 000 руб. При размещение на срок 5 месяцев ставка составит 6,5%.

При этом открыть новый вклад смогут только клиенты банка – в «Сбербанк онлайн» или в банкоматах банка. Срок действия нового депозита – с 1 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г., следует из данных на сайте банка.

В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.). «Промовклад "Рекордный" закончился 30 ноября. Вклад "Без паспорта" продолжает предложения Сбербанка к Новому году. Ставка 7% годовых на 1 год во вкладе "Без паспорта" соответствует аналогичному предложению во вкладе "Рекордный". Клиенты предпочитают вклады на более короткие сроки, поэтому мы приняли решение запустись вклад на наиболее популярные сроки», – прокомментировала изменения пресс-служба банка.

Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.

Против рынка

Действия Сбербанка идут вразрез с рыночным трендом повышения ставок по вкладам. Большинство крупных розничных банков периодически увеличивают проценты.

К примеру, банк ВТБ с 19 ноября повысил ставки всех базовых рублевых вкладов на 0,45-0,55 п. п., максимально до 6,5-6,7% в зависимости от категории клиента, а с 23 ноября предложил действующим вкладчикам дополнительно открывать вклады на полгода с доходностью на 0,8-1,2 п. п. выше, чем остальным: 7,5% годовых.

Только за последнюю неделю ноября ставки рублевых вкладов повысил каждый четвертый банк из топ-40 по портфелю привлеченных средств населения, в частности «Уралсиб», «Возрождение», «Русский стандарт», «Зенит», Почта-банк, Росбанк, Московский индустриальный банк. В среднем рост составил 0,25-0,5 п. п. Доходность вкладов у большинства из них превышает 7,5% годовых. Газпромбанк поднял ставку только для новых клиентов. Еще два крупных розничных банка сообщили «Ведомостям», что повысят доходность рублевых вкладов в понедельник, 3 декабря.

Аналитики связывают ноябрьский рост рублевых ставок с ожиданиями очередного повышения ключевой ставки ЦБ в декабре, а также с оттоком вкладов населения из банков в августе-сентябре.

По словам директора по развитию розничного бизнеса Почта-банка Григория Бабаджаняна, помимо ожидаемого повышения ставки ЦБ в декабре сейчас существенное влияние на рост ставок оказывает и сезонный фактор: в конце года традиционно растет спрос населения на кредиты, поэтому для их финансирования банки стремятся привлечь средства граждан, например получающих годовые бонусы.

Сбербанку удалось компенсировать сентябрьский отток вкладов. В октябре средства физлиц выросли на 1,9% до 12,42 трлн руб., следует из отчетности госбанка по российским стандартам. Приток рублевых средств составил 223,4 млрд руб., из них 159,5 млрд руб. - на карты, говорил представитель Сбербанка.

Также в ноябре в Сбербанке в течение двух дней действовал вклад «Зеленый день» со ставкой 7,5%. Клиенты банка открыли таких вкладов на 240 млрд руб., сообщала пресс-служба.

«Банки всегда следят за динамикой привлечения вкладов и регулируют притоки прежде всего сезонными предложениями», – говорит гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.