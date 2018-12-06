Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4712 от 07.12.2018 под заголовком: Страховка в законе

Нужно ли страховать банковскую карту

Банки должны компенсировать украденные с карты деньги по закону
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Стремясь укрепить доверие людей к банковским картам, международные платежные системы в свое время стали предоставлять им гарантии возмещения украденных не по вине держателя карты денег. Много позже, в 2014 г., в России это правило было закреплено законом.

Несмотря на это, банки и страховые компании продолжают предлагать полисы страхования карточных денег, а люди – их покупать: в среднем это делает каждый десятый клиент Сбербанка, а в некоторых банках, например в Московском кредитном банке, такую страховку приобретает каждый третий клиент.

«Ведомости» разбирались, нужно ли страховать банковские карты.

Принцип «без ответственности»

Большинство карточных страховых продуктов во многом дублируют обязательства банков перед владельцем карты за сохранность денежных средств на счете, утверждает гендиректор страхового брокера Mains Group Сергей Худяков. По сути, держатель карты платит значительную часть страхового взноса за то, что и так гарантировано по закону.

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