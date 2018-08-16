Visa ужесточит требования к банкоматам в России
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Visa потребовала, чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые после 18 апреля 2020 г., принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства, рассказали «Ведомостям» два банкира. Это требование платежная система установила специально для России.
«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», – сказал представитель системы.
Сегодня четыре из 10 операций в магазинах в России – бесконтактные, рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор Visa Альфред Келли-младший. Два года назад доля бесконтактных операций была только 2%, сообщила пресс-служба компании. В мире сейчас бесконтактных примерно две из 10 операций, говорилось в материалах Visa.
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