Переводы через систему ЦБ могут стать дешевле, чем с помощью карт
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Ассоциация «Финтех» придумала, какими должны быть тарифы в Системе быстрых платежей (СБП). С помощью СБП люди смогут переводить деньги друг другу, зная лишь номер мобильного телефона получателя. А средства будут приходить практически мгновенно. В дальнейшем, как ожидается, с помощью СБП можно будет делать платежи также в пользу юридических лиц или госорганов. По плану ЦБ СБП должна заработать в январе 2019 г., а ЦБ станет ее оператором и расчетным центром.
Банки будут самостоятельно устанавливать комиссию для клиентов (как для отправителей, так и для получателей) за переводы в СБП, рассказали два человека, знающих это от участников ассоциации. Но банки будут платить ЦБ за перевод фиксированную сумму. Она будет делиться между банком клиента, отправившего деньги, и банком получателя. В какой именно пропорции, еще предстоит решить, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, размер комиссии тоже будет обсуждаться, есть предложение установить 8 руб. за операцию. Установить размер комиссии сейчас сложно, поскольку еще не все затраты системы подсчитаны, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Представители ассоциации «Финтех» и ЦБ на запросы о размере будущего тарифа не ответили.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}