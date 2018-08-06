Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4624 от 06.08.2018 под заголовком: ЦБ берет 8 руб. за любой перевод

Переводы через систему ЦБ могут стать дешевле, чем с помощью карт

Регулятор хочет брать с банков отправителя и получателя 8 рублей на двоих
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Ассоциация «Финтех» придумала, какими должны быть тарифы в Системе быстрых платежей (СБП). С помощью СБП люди смогут переводить деньги друг другу, зная лишь номер мобильного телефона получателя. А средства будут приходить практически мгновенно. В дальнейшем, как ожидается, с помощью СБП можно будет делать платежи также в пользу юридических лиц или госорганов. По плану ЦБ СБП должна заработать в январе 2019 г., а ЦБ станет ее оператором и расчетным центром.

Банки будут самостоятельно устанавливать комиссию для клиентов (как для отправителей, так и для получателей) за переводы в СБП, рассказали два человека, знающих это от участников ассоциации. Но банки будут платить ЦБ за перевод фиксированную сумму. Она будет делиться между банком клиента, отправившего деньги, и банком получателя. В какой именно пропорции, еще предстоит решить, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, размер комиссии тоже будет обсуждаться, есть предложение установить 8 руб. за операцию. Установить размер комиссии сейчас сложно, поскольку еще не все затраты системы подсчитаны, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Представители ассоциации «Финтех» и ЦБ на запросы о размере будущего тарифа не ответили.

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Другие тарифы
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