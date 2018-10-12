Сколько стоит спрятать деньги
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В период нестабильности на финансовом рынке многие предпочитают не вкладывать средства, а, напротив, выводить их из ценных бумаг, забирать из банков, чтобы спрятать наличные (желательно в валюте) в банковских ячейках. Так было, к примеру, четыре года назад, в кризис. В октябре 2014 г. вкладчики Сбербанка перекладывали сбережения со счетов в банковские сейфы, рассказывала депутатам зампред банка Белла Златкис. «Мы не успеваем покупать сейфы <...> Мотивация номер один – сохранить [деньги], чтобы не отняли», – цитировал ее Reuters.
Такой способ защиты сбережений вскоре может оказаться вновь актуальным: в ноябре США обещали ввести очередной пакет санкций в отношении России с неприятными последствиями для финансового рынка и рубля.
Некоторые вкладчики в сентябре снимали валюту с депозитов и перекладывали ее в ячейки, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, описывая отток вкладов из банковской системы. Правда, представители крупных банков, опрошенные «Ведомостями», пока не отмечают существенного роста спроса на ячейки. «Какого-то чрезмерного, повышенного спроса сейчас мы не наблюдаем, но популярность услуги не ослабевает. Это связано прежде всего с тем, что люди боятся хранить дома драгоценности, документы, меха, деньги. Также ячейки часто используются в сделках с недвижимостью», – говорит директор департамента развития сети «Росгосстрах банка» Степан Сорокин. Кроме того, банки гарантируют полную конфиденциальность сведений о клиенте.
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