ВЭБ просит ЦБ конвертировать долг в капитал

Госкорпорация получила 212 млрд рублей десять лет назад на спасение банков
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Внешэкономбанк предложил конвертировать долг на 212 млрд руб. перед ЦБ в субординированный инструмент, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, добавив, что это предложение обсуждается.

Эти деньги регулятор выделил ВЭБу в кризис 2008–2009 гг. на санацию двух рухнувших банков – Связь-банка и «Глобэкса» (в ноябре 2018 г. Связь-банк присоединил «Глобэкс»). Сначала – в форме депозитов, в 2014 г. долг был переоформлен в облигации, которые купил ЦБ и теперь удерживает до погашения. Но в 2015 г. финансовая поддержка понадобилась уже самому ВЭБу. Государство вложило в его капитал больше 400 млрд руб. и обещает еще 900 млрд руб. в 2019–2021 гг., а также сменило двух руководителей госкорпорации, назначив этим летом ее председателем бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Тот решил сосредоточиться на крупных проектах, в том числе инфраструктурных, а от непрофильных активов, включая банк, – избавиться.

Шувалов во вторник, 11 декабря, заявил, что ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. «Действительно, ВЭБ вышел с предложением передать банк в Промсвязьбанк, мы обсуждаем детали процесса. Также вышел, естественно, с предложением конвертации в субординированные инструменты того кредита. В процессе обсуждения», – сказала Набиуллина (ее цитирует «Интерфакс»).

ВЭБ безуспешно пытался продать банки несколько лет. Потенциальные претенденты на Связь-банк и «Глобэкс» были, но не удавалось договориться о цене. Переговоры осложнялись долгом ВЭБа перед ЦБ. С 2010 г. на базе Связь-банка планировалось создать «Почтовый банк» с участием «Почты России», но выбрать партнера не удалось. В итоге «Почта России» сделала банк с ВТБ. После этого появился и тоже остался на бумаге другой план: «Глобэкс» присоединит 1–2 региональных банка и займется льготным ипотечным кредитованием. В 2016 г. ВЭБ планировал отдать банки Агентству по страхованию вкладов (АСВ), чтобы оно объединило их с дочерним «Российским капиталом». Провалился и план создать на базе Связь-банка и «Глобэкса» опорный банк для оборонно-промышленного сектора – им в итоге стал Промсвязьбанк, также санированный в декабре 2017 г. Минфин выбор объяснял тем, что у Промсвязьбанка большая филиальная сеть.

Конвертация долга ВЭБа перед ЦБ в бессрочный субординированный заем начала обсуждаться еще в 2016 г., когда изначально был запланирован переход санируемых Связь-банка и «Глобэкса» от ВЭБа к АСВ, вспоминает ведущий методолог «Эксперта РА» Юрий Беликов. В результате изменилась только структура, к которой перейдут санируемые банки, – Промсвязьбанк. Субординированный заем будет бессрочным, что позволит учитывать его в капитале первого уровня, продолжает Беликов, одновременно это решает два вопроса – докапитализацию ВЭБа и оплату сделки передачи Связь-банка Промсвязьбанку. Конвертация обязательств в капитал позволит ВЭБу существенно нарастить кредитный портфель, сохранив приемлемый уровень достаточности капитала, заключает Беликов.

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