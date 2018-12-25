Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4725 от 26.12.2018 под заголовком: ЕСПЧ сыграет по нотам

Клиенты «Траста», потерявшие деньги в кредитных нотах, пожаловались в ЕСПЧ

Они считают, что российские суды не дали им защитить их права
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал три жалобы держателей кредитных нот банка «Траст» против России, следует из базы суда. О подаче жалоб «Ведомостям» рассказала представляющая интересы заявителей адвокат Светлана Львова: две жалобы коллективные (по девять человек) и одна индивидуальная.

В 2009–2014 гг. клиенты «Траста» по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты – ценные бумаги двух голландских компаний. Эти компании выдавали «Трасту» субординированные кредиты, и банк таким образом пополнял капитал. В конце 2014 г. «Траст» был санирован и позже списал все субординированные кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам. А это предусматривали не все договоры. В итоге держатели нот с 2015 г. пытаются вернуть свои деньги в суде. По оценкам самих держателей нот, эти бумаги у «Траста» могли купить до 2000 человек на сумму до 20 млрд руб.

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