Финансы / Рынки

Санта-Клаус порадовал трейдеров и инвесторов

Рождественское ралли подняло фондовые индексы США на 5%, цены на нефть – на 8%
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Фондовые индексы США взлетели в среду на 5%, а нефть подорожала на 8%, когда трейдеры вернулись с рождественских праздников. Если 24 декабря стало для американского фондового рынка худшим сочельником в истории, то 26 декабря индекс Dow Jones впервые за одну торговую сессию вырос более чем на 1000 пунктов. Рост по итогам дня составил 5%, на столько же поднялся S&P 500, Nasdaq Composite прибавил 5,8%.

Стремительный взлет отвел Dow Jones и S&P 500 от границы медвежьего рынка. Так, S&P 500 в период с пика в конце сентября до Рождества рухнул на 19,8%, а ралли в среду сократило это падение до 15,8%. Снижение Dow Jones с последнего пика теперь составляет 14,7%, Nasdaq Composite, который ранее ушел на «медвежью» территорию (т. е. упал более чем на 20%), – 19,2%.

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