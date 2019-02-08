Как психология мешает зарабатывать инвесторам

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Во время паники управляющие активами вынуждены продавать хорошие акции по ужасной цене Spescer Green / AP

О том, как психология, предубеждения и пристрастия влияют на поведение индивидуальных инвесторов, написано немало работ. Но авторы недавно опубликованного исследования «Продавать быстро, покупать медленно» из Чикагской школы бизнеса, Университета Карнеги – Меллона и Массачусетского технологического института решили проанализировать поведение институциональных инвесторов. Они изучили действия и результаты управляющих 783 портфелями активов (средний размер – $573 млн) в период с 2000 по 2016 г.

Результаты их исследования будут полезны не только профессиональным, но и индивидуальным инвесторам.

Покупать умеют все

С покупкой акций у управляющих все хорошо: они уделяют анализу много времени и внимания и после приобретения бумага обыгрывает как соответствующий рыночный ориентир (например, отраслевой индекс), так и стратегию, согласно которой случайным образом приобретаются акции компаний, уже присутствующих в портфеле. Это верно с точки зрения как абсолютной доходности, так и скорректированной с учетом риска. Иное дело – продажа. Избавившись от актива, управляющие обычно существенно проигрывают и рыночному ориентиру, и стратегии случайной продажи других акций из портфеля. Так, по сравнению с этой стратегией инвесторы теряют от 0,5 до 1 процентного пункта (п. п.) годовой доходности, указывается в исследовании.