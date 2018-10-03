Как привлечь инвестора за одну минуту

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Презентация должна быть убедительной, но содержание важнее эмоций PhotoXpress

Питч – тот короткий момент, когда у предпринимателя есть шанс продать свою идею инвестору, – имеет огромную важность не только в мире стартапов, но и за его пределами. Множатся инструкции о том, как провести идеальный питч. Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте» (Elevator pitch). Речь идет о том, что основатель стартапа, оказавшись в лифте с потенциальным инвестором, должен успеть доходчиво изложить идею за минуту подъема лифта. Эксперты читают лекции, ролики выкладываются в интернете, и успех презентаций измеряется уже не деньгами, а количеством просмотров.

Любой энтузиаст – автор яркой бизнес-идеи готов отдать что угодно за преимущество перед конкурентами. Исследователи же обнаружили, что жестикуляция может повысить шансы на получение поддержки от инвестора на 12%. «Люди, использующие язык образов и искусно жестикулирующие, с большей вероятностью покажутся убедительными», – пишет Марк Хили из Alliance Manchester Business School, соавтор исследования, которое вскоре будет опубликовано в Academy of Management Journal.

Идея о пользе языка тела для убеждения людей не нова и выглядит бесспорной. Но теоретические обоснования на удивление шатки. В 1967 г. психолог иранского происхождения Альберт Меграбян вывел «правило 7–38–55%», согласно которому невербальные сигналы (тон и выражение лица, на которые и приходятся соответственно 38 и 55% в этом правиле) в общении перевешивают вербальные. Консультанты стали советовать топ-менеджерам уделять харизме и уверенности больше внимания, чем содержанию выступления. Профессор Меграбян негативно отнесся к такой примитивной интерпретации его идеи, что вполне объяснимо. На своем сайте он разместил предупреждение, что его выводы относятся только к выражению чувств и взглядов и не должны применяться повсеместно.

Журналистам FT часто приходится общаться с предпринимателями и слушать их неформальные презентации. В 2012 г. в Сан-Франциско автор общался с 23-летним сооснователем платежной компании Stripe Патриком Коллисоном. Он был обаятельным и очень зрелым для своего возраста, но с неярким стилем выступлений, что было видно также на размещенных в сети презентациях. Но каким бы ни был его подход к питчам, он не помешал компании Stripe заработать оценку в $20 млрд по итогам последнего раунда финансирования.