Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»
Владелица группы компаний InfoWatch и рухнувшего Нэклис-банка Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие», сообщила она «Ведомостям».
«В связи с отзывом лицензии у банка, где я являюсь бенефициаром, мне неудобно быть членом совета директоров «Открытия», так что я подала заявление о приостановке своего членства в нем», – сказала Касперская. На момент публикации материала она значилась членом совета директоров на сайте «Открытия».
В пятницу, 10 января, ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка, 64% долей которого владела Касперская через компанию «Органат файненшиал лимитед».
Касперская вошла в наблюдательный совет принадлежащего ЦБ «Открытия» летом 2018 г. В наблюдательные советы банков не могут входить лица, имевшие возможность оказывать влияние на банк, у которого отозвали лицензию, говорится в законе о банковской деятельности. Банк, в чей наблюдательный совет входит такое лицо, обязан уведомить об этом ЦБ в течение двух рабочих дней и в течение месяца освободить от должности такое лицо.
Банк России в рамках своей компетенции не комментирует информацию, касающуюся деловой репутации должностных и иных лиц финансовых организаций, сказал его представитель. Но отметил, что банк «Открытие» 26 декабря 2019 г. раскрыл информацию о проведении 28 февраля 2020 г. внеочередного общего собрания акционеров, где будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий действующего наблюдательного совета и избрании его нового состава. «Ведомости» отправили запрос в «Открытие».
За что банк Касперской лишился лицензии
ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов, говорится в сообщении регулятора. Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб. Кроме того, Нэклис-банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Регулятор направил информацию об операциях банка с признаками преступлений в правоохранительные органы. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ведомостям», что МВД получило эти материалы. Представитель МВД не ответил на запрос «Ведомостей».
Касперская в феврале 2018 г. говорила «Ведомостям», что стала владелицей Нэклис-банка «не по своему желанию». Ей пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли банка – «иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги». В 2016 г. собрание участников Нэклис-банка одобрило увеличение его уставного капитала на 320 млн руб. за счет части субординированного депозита, который держала «Органат файненшиал лимитед», говорилось в отчетности банка (доли в уставном капитале именно на такую сумму сейчас принадлежат «Органат»). Год ушел на получение одобрения ЦБ, рассказывала Касперская. «Банк – большая головная боль, и я хотела бы заниматься своей профильной деятельностью, т. е. информационной безопасностью. В банке сейчас завершается проверка ЦБ, после я бы хотела рассмотреть возможность продажи», – говорила она в феврале 2018 г., ожидая по итогам проверки ЦБ предписания о доформировании резервов.
Поэтому Касперская в ответе на запрос «Ведомостей» назвала отзыв лицензии ожидаемым: проблемы банка были слишком велики и имели многолетнюю историю. «После двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами я поняла, почему ЦБ так безжалостно «косит» малые банки. В итоге я подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении», – говорит Касперская. Она считает себя пострадавшей, как и других вкладчиков банка. На 1 декабря у банка было 1,9 млрд руб. средств физических лиц.
«На счетах в банке были мои личные средства, – говорит Касперская. – Речь идет о депозите, который не смог мне вернуть банк, и тех средствах, которые я направила на докапитализацию в 2018 г. (в августе 2018 г. капитал банка вырос на 171 млн руб. – «Ведомости»). Всего несколько сотен миллионов рублей». Она добавила, что приветствует решение ЦБ обратиться в правоохранительные органы.
Капитал Нэклис-банка на 1 декабря составлял чуть более 1 млрд руб. (необходимый минимум для получения статуса универсального банка), банк занимал 251-е место по активам.
Что с другими делами Касперской
Основной актив Касперской – разработчик средств защиты информации InfoWatch. В 2018 г. группе InfoWatch пришлось продать немецкую «дочку» EgoSecure, Касперская называла причиной «медийные атаки». В 2015-2016 гг. немецкие СМИ (Berliner Morgenpost, Die Welt), рассказывая об использовании немецкой полицией продуктов EgoSecure, указывали, что владельцы EgoSecure (InfoWatch и Наталья Касперская) якобы известны связями с российскими властями (Кремлем и ФСБ). Касперская отрицала, что у нее есть связи с ФСБ. После ухода из Германии Касперская обещала сконцентрироваться на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где решения InfoWatch тоже представлены уже более пяти лет.
Также в 2018 г. АО «Инфовотч» (одно из основных юрлиц группы) разместило на Московской бирже облигации на 400 млн руб. и зарегистрировало программу облигаций на 5 млрд руб. сроком до 15 лет. Привлечение денег Касперская объясняла необходимостью поддерживать ликвидность компании в «низкий сезон» и замещать ее краткосрочное финансирование. К 15.20 мск облигации подешевели на 2,23% до 98,5 руб., оборот составил 33 млн руб. Цена на них впервые опустилась ниже номинала в 100 руб.
Касперская заверила, что отзыв лицензии у Нэклис-банка никак не отразится на деятельности InfoWatch, являющейся независимым бизнесом со своими источниками дохода на рынке информационной безопасности. Счета у группы компаний есть во многих банках, операции идут бесперебойно. В реквизитах группы счет в Нэклис-банке указан как расчетный. Касперская подчеркнула, что обороты InfoWatch идут не через Нэклис-банк.
Касперская возглавляет рабочую группу по информационной безопасности нацпроекта «Цифровая экономика» и обсуждает с правительством господдержку отрасли. Например, в декабре 2019 г. Касперская обещала встретиться с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, чтобы попросить его увеличить поддержку российских компаний-разработчиков с 5 млрд до 39 млрд руб. В июне 2019 г. Касперская задавала вопрос о продвижении российских IT-компаний в условиях возможных санкций и торговых войн президенту Владимиру Путину на его прямой линии. Год назад Касперская участвовала в ежегодной встрече Путина с предпринимателями, в конце 2019 г. на аналогичной встрече ее не было.