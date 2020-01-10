Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»

Касперская в феврале 2018 г. говорила «Ведомостям», что стала владелицей Нэклис-банка «не по своему желанию». Ей пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли банка – «иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги». В 2016 г. собрание участников Нэклис-банка одобрило увеличение его уставного капитала на 320 млн руб. за счет части субординированного депозита, который держала «Органат файненшиал лимитед», говорилось в отчетности банка (доли в уставном капитале именно на такую сумму сейчас принадлежат «Органат»). Год ушел на получение одобрения ЦБ, рассказывала Касперская. «Банк – большая головная боль, и я хотела бы заниматься своей профильной деятельностью, т. е. информационной безопасностью. В банке сейчас завершается проверка ЦБ, после я бы хотела рассмотреть возможность продажи», – говорила она в феврале 2018 г., ожидая по итогам проверки ЦБ предписания о доформировании резервов.