Отставка правительства ненадолго снизила курс рубля

Если посмотреть, на сколько упал рубль, то давление умеренное и отражает эмоциональную реакцию рынка на неожиданную новость об отставке правительства, говорит начальник центра разработок стратегий Газпромбанка Егор Сусин: здесь можно говорить о росте неопределенности для локальных инвесторов. В целом рубль будет под давлением в ближайший месяц из-за увеличения покупок валюты Минфином, подчеркивает Сусин. Укрепление же рубля в декабре – начале января имело локальный характер в связи со значительным изъятием депозитов Минфина со счетов на финансирование декабрьского дефицита бюджета, объясняет он.