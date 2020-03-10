Путин приподнял котировки акций
Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на обнуление числа президентских сроков, одобренное президентом Владимиром Путиным.
К 14:45 мск, когда президент выступал в Госдуме, индексы Мосбиржи и РТС потеряли 5,2% и 9,7% (2576 и 1134 пунктов соответственно), но за пять минут после слов Путина о поддержке поправки прибавили по 1% – до 2603 и 1146 пунктов соответственно.
Правда, затем снижение возобновилось. К 16:20 мск индексы теряли 4,5% и 9,4% (2596 и 1139 пунктов). Индексы биржи падают сегодня, реагируя на то, что Россия отказалась продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти: в понедельник, 9 марта, цена барреля сорта Brent опускалась до $31,29 за баррель – падение в сравнении с предыдущим торговым днем составило 30%. Саудовская Аравия, получив отказ России, начала увеличивать добычу и представила значительные скидки покупателям. Последний раз нефть так быстро падала в 1991 г. На 16.00 мск баррель нефти Brent стоил $37,1.
Во вторник, 10 марта, Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Но попросил Конституционный суд разъяснить законности этой поправки.
Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции, он не имеет права сразу после окончания полномочий баллотироваться на пост президента. Путин во время выступления перед депутатами Госдумы сделал два предложения: позволить президенту баллотироваться после принятия поправок к Конституции и отменить ограничения на число президентских сроков в принципе. Последнее предложение, если оно будет принято, позволило бы неоднократно избираться не только Путину, но и любому другому президенту России. Первое предложение фактически означает для Путина возможность избраться на пятый и шестой срок, а для всех будущих президентов сохранятся действующие ограничения.
После выступления Путина снизилась политическая неопределенность, что поддержало настроения инвесторов, говорит инвестиционный стратег «БКС премьер» Александр Бахтин. Сегодня звучали мнения от разных представителей государства о готовности к текущей ситуации и ожиданиях по восстановлению нефтяного рынка, что тоже несколько успокоило инвесторов, добавил он.
Часть просадки российского рынка была выкуплена в течение дня не на заявлениях президента, а сменой настроения от паники до прагматизма, считает Бахтин: падение предыдущих дней сформировало интересные цены по ряду бумаг: «Более того, есть и акции, которые удержались от распродаж и продолжают восходящую динамику, сглаживая общие потери по индексу. Рост российского рынка также связан с отскоком цен на нефть и положительным открытием американских индексов».