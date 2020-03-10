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Путин приподнял котировки акций

После заявления об обнулении президентских сроков биржевые индексы выросли на 1%
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на обнуление числа президентских сроков, одобренное президентом Владимиром Путиным.

К 14:45 мск, когда президент выступал в Госдуме, индексы Мосбиржи и РТС потеряли 5,2% и 9,7% (2576 и 1134 пунктов соответственно), но за пять минут после слов Путина о поддержке поправки прибавили по 1% – до 2603 и 1146 пунктов соответственно.

Правда, затем снижение возобновилось. К 16:20 мск индексы теряли 4,5% и 9,4% (2596 и 1139 пунктов). Индексы биржи падают сегодня, реагируя на то, что Россия отказалась продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти: в понедельник, 9 марта, цена барреля сорта Brent опускалась до $31,29 за баррель – падение в сравнении с предыдущим торговым днем составило 30%. Саудовская Аравия, получив отказ России, начала увеличивать добычу и представила значительные скидки покупателям. Последний раз нефть так быстро падала в 1991 г. На 16.00 мск баррель нефти Brent стоил $37,1.

Во вторник, 10 марта, Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Но попросил Конституционный суд разъяснить законности этой поправки.

Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

Но просит решения Конституционного суда

Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции, он не имеет права сразу после окончания полномочий баллотироваться на пост президента. Путин во время выступления перед депутатами Госдумы сделал два предложения: позволить президенту баллотироваться после принятия поправок к Конституции и отменить ограничения на число президентских сроков в принципе. Последнее предложение, если оно будет принято, позволило бы неоднократно избираться не только Путину, но и любому другому президенту России. Первое предложение фактически означает для Путина возможность избраться на пятый и шестой срок, а для всех будущих президентов сохранятся действующие ограничения.

Сейчас сильнее всего дешевеют акции нефтегазовых компаний: «Лукойла» (-14,2%), «Роснефти» (-14,1%), «Татнефти» (-12,9%). Рост наблюдается у привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (+11,2%), «Полюса» (+6,9%), Polymetal (+6,69%), «Фосагро» (+5,78%), «Северстали» (+4,4%).

После выступления Путина снизилась политическая неопределенность, что поддержало настроения инвесторов, говорит инвестиционный стратег «БКС премьер» Александр Бахтин. Сегодня звучали мнения от разных представителей государства о готовности к текущей ситуации и ожиданиях по восстановлению нефтяного рынка, что тоже несколько успокоило инвесторов, добавил он.

Часть просадки российского рынка была выкуплена в течение дня не на заявлениях президента, а сменой настроения от паники до прагматизма, считает Бахтин: падение предыдущих дней сформировало интересные цены по ряду бумаг: «Более того, есть и акции, которые удержались от распродаж и продолжают восходящую динамику, сглаживая общие потери по индексу. Рост российского рынка также связан с отскоком цен на нефть и положительным открытием американских индексов».

Ранее по теме: Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
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