Путин приподнял котировки акций

Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции, он не имеет права сразу после окончания полномочий баллотироваться на пост президента. Путин во время выступления перед депутатами Госдумы сделал два предложения: позволить президенту баллотироваться после принятия поправок к Конституции и отменить ограничения на число президентских сроков в принципе. Последнее предложение, если оно будет принято, позволило бы неоднократно избираться не только Путину, но и любому другому президенту России. Первое предложение фактически означает для Путина возможность избраться на пятый и шестой срок, а для всех будущих президентов сохранятся действующие ограничения.