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Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина

Ведомости

Госдума одобрила поправку, предложенную депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина. Таким образом, с вступлением обновленной Конституции в силу положение о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков подряд (ч. 3 ст. 81), будет применяться без учета числа сроков, которые лицо занимало или занимает на момент вступления в силу поправки в Основной закон.

Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Однако он попросил разъяснений Конституционного суда о законности этой поправки.

Ранее по теме: Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

О возможности обнуления президентских сроков Путина еще в конце февраля говорил его бывший помощник Владислав Сурков. В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале «Актуальные комментарии», Сурков заявил, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости «обнуления» президентских сроков, так как «это будет уже как бы другой институт президентства». В Кремле тогда слова Суркова назвали «личным мнением гражданина».

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