Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина

Госдума одобрила поправку, предложенную депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина. Таким образом, с вступлением обновленной Конституции в силу положение о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков подряд (ч. 3 ст. 81), будет применяться без учета числа сроков, которые лицо занимало или занимает на момент вступления в силу поправки в Основной закон.