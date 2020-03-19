Торги на Московской бирже открылись ростом после обвала накануне

Импульс для первоначального позитива на открытие торгов был похоже задан новостями о том, что вслед за ФРС США ЕЦБ достал монетарную «базуку» — экстренную программу по выкупу активов в размере 750 млрд евро, считает начальник управления акций и срочных инструментов УК «Открытие» Виталий Исаков. По его словам, сохраняющаяся гигантская волатильность нефтяных фьючерсов продолжит приводить к таким же сильным движениям курса. рубля. Пытаться здесь выставить какие-то краткосрочные ценовые ориентиры как по нефти, так и по рублю на наш взгляд — бесполезно, так как рынок нефти еще никогда не оказывался в ситуации настолько большого избытка предложения, добавил он.