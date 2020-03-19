Торги на Московской бирже открылись ростом после обвала накануне
После обвала накануне торги на Московской бирже начались нервно. Первые сделки показывали, что рубль укрепляется. На 10:04 мск курс доллара снизился на 1,2%, до 79,9 руб., курс евро — на 1,2%, до 87,26 руб. Однако уже к 10:10 мск динамика изменилась — курс доллара впервые с 26 января 2016 г. преодолел 81 руб., курс евро — 89 руб. впервые с 12 февраля 2016 г.
Рынок акций тоже показывает сильную волатильность. Индекс Мосбиржи на открытии вырос на 2% до 2155,8 пункта, индекс РТС — на 1,1% до 841 пункта. Но после короткого роста индексы возобновили падение, а потом динамика стала околонулевой.
Накануне индекс Мосбиржи по итогам дня опустился на 5,04%, до 2112,64 пункта, а РТС рухнул на 10,96%, до 832,26 пункта. С начала года индексы потеряли 30,64% и 46,27% соответственно, сообщили в пресс-службе Мосбиржи РИА «Новости». Это падение в основном пришлось на последние полторы недели, за которые рублевый индекс потерял 22,3%, а долларовый — почти 34%, уточнили в пресс-службе.
Цены на нефть 18 марта растут. На 10.28 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подорожали на 5,02%, до $26,13 за баррель. Баррель нефти WTI с поставкой в апреле к этому времени поднялся в цене на 11,54%, до $22,72.
Ранее Минфин сообщил, что объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг рекордных 12,2 трлн руб. после зачисления дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2019 г. Ведомство начало продавать иностранную валюту из ФНБ для покупки контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ, отметили в пресс-службе Минфина. По данным Минфина на 1 марта, объем ФНБ составлял 8,2 трлн руб. (7,3% от ВВП России).
О начале продаж валюты из ФНБ также сообщил ЦБ. Из-за повышенная волатильности на рынке регулятор разработал механизм продаж, усиливающий стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть. Этот механизм будет способствовать экономической и финансовой стабильности, уточнили в ЦБ. Ежедневные продажи валюты будет полностью возмещать ее дефицит на внутреннем рынке из-за падения цен на нефть. При росте стоимости барреля Brent выше $25 такие сделки проводиться не будет.
Рубль утром в четверг продолжает дешеветь на фоне бегства инвесторов из рисковых активов: отечественная валюта снижается по отношению к доллару и евро вместе с большинством валют развивающихся стран, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, нерезиденты сокращают вложения в ОФЗ. Давление на рубль оказывает негатив в связи с распространением пандемии коронавируса в мире и сокращение спроса на энергоносители, утверждает он. Ожидаемо стоимость барреля сокращается до рекордных отметок. В ближайшей перспективе стоит ожидать снижения стоимости барреля Brent к отметке $20, при этом курс рубля может составить 84-85 руб& за доллар и выше 90 руб. за евро, прогнозирует он.
В ситуации полной неопределенности краткосрочные колебания валютных курсов могут быть достаточно болезненны, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. Пик прохождения коронавируса и открытие экономических и географических границ незамедлительно приведет к росту аппетита в рисковых активах, тогда и рубль окрепнет, считает он.
В лидерах роста второй день подряд акции ритейлеров, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев. Население запасается впрок жизненно важными товарами на новостях о выявлении новых заболевших коронавирусом в России, констатировал он. Та же причина продолжает «гнать вниз акции "Аэрофлота", добавил эксперт.
Импульс для первоначального позитива на открытие торгов был похоже задан новостями о том, что вслед за ФРС США ЕЦБ достал монетарную «базуку» — экстренную программу по выкупу активов в размере 750 млрд евро, считает начальник управления акций и срочных инструментов УК «Открытие» Виталий Исаков. По его словам, сохраняющаяся гигантская волатильность нефтяных фьючерсов продолжит приводить к таким же сильным движениям курса. рубля. Пытаться здесь выставить какие-то краткосрочные ценовые ориентиры как по нефти, так и по рублю на наш взгляд — бесполезно, так как рынок нефти еще никогда не оказывался в ситуации настолько большого избытка предложения, добавил он.