«Уралсиб» получил 1,4 млрд рублей от АСВ

Лондонский арбитраж не первый раз встает на сторону кредиторов «Уралсиба». Когда в конце 2017 г. «Уралсиб» получил от АСВ дополнительные 9,5 млрд под 0,51% годовых, доход от первоначального признания займа был также направлен на компенсацию убытков из-за решения LCIA погасить перед кредитором списанный в 2015 г. долг, напоминает аналитик Fitch Антон Лопатин. Речь идет о дочке ВТБ – VTB Austria, которая оспорила списание субордов и получила $5,8 млн. Изначально выпуск не был субординированным, но он был дважды реструктурирован. Группа ВТБ с условиями реструктуризации не согласилась и держала бумаги на старых условиях, говорил банкир, близкий к одной из сторон процесса, что и предопределило победу группы. Первоначальное признание займа АСВ на 9,5 млрд руб. по справедливой стоимости принесло банку 6 млрд руб. дохода, говорилось в отчетности «Уралсиба» по МСФО за 2017 г.