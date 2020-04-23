«Уралсиб» получил 1,4 млрд рублей от АСВ

«Уралсиб» получил 1,4 млрд рублей от АСВЭто компенсирует банку проигрыш суда в Лондоне о списанных субордах
Банк «Уралсиб» в декабре прошлого года получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) четвертый субординированный заем на 1,4 млрд руб. в рамках плана финансового оздоровления, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 г. Заем выдан на 10 лет под 0,51% годовых. Первоначальный эффект от признания субординированного займа по справедливой стоимости принес банку 734 млн руб. – «Уралсиб» учел его в доходе за 2019 г. Всего банк заработал 12,7 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2018 г.
Всего «Уралсиб» по плану финансового оздоровления получил от АСВ суборды на 92 млрд руб. Правила МСФО позволяют учесть доход за весь срок кредита от разницы между льготной ставкой, по которой он привлечен, и рыночной. Это позволяет капитализировать банк.
Дополнительный заем от АСВ банку на 1,4 млдр руб. – это компенсация потерь от выплаты кредиторам $8,6 млн по решению Лондонского международного арбитража (LCIA) в августе минувшего года, объясняет представитель банка. После начала санации в 2015 г. «Уралсиб» списал часть своих субординированных еврооблигаций, но держатели части его долга – Natwest Markets (подразделение Royal Bank of Scotland) и Kleinwort Benson (входит в группу Societe Generale) – обратились в LCIA с требованием выплатить им $8,6 млн за списанный долг. Лондонский суд встал на сторону кредиторов.
Спор касался субординированного кредита на $250 млн, который «Уралсиб» получил в июне 2007 г. для пополнения капитала. С 2014 г. вступил в силу закон, который позволил полностью списывать субординированные кредиты банка, если норматив достаточности капитала опускается ниже 2% или банк санируется. В начале 2015 г. банк выкупил долг на $176 млн, а после того, как в ноябре ЦБ объявил о санации банка, – списал оставшиеся $74 млн. Хотя закон обратной силы не имеет, в России суды вставали на сторону банков, списавших даже «старые» суборды, которые были привлечены до вступления в силу закона и не содержали в договорах условий о возможности списания.
Лондонский арбитраж не первый раз встает на сторону кредиторов «Уралсиба». Когда в конце 2017 г. «Уралсиб» получил от АСВ дополнительные 9,5 млрд под 0,51% годовых, доход от первоначального признания займа был также направлен на компенсацию убытков из-за решения LCIA погасить перед кредитором списанный в 2015 г. долг, напоминает аналитик Fitch Антон Лопатин. Речь идет о дочке ВТБ – VTB Austria, которая оспорила списание субордов и получила $5,8 млн. Изначально выпуск не был субординированным, но он был дважды реструктурирован. Группа ВТБ с условиями реструктуризации не согласилась и держала бумаги на старых условиях, говорил банкир, близкий к одной из сторон процесса, что и предопределило победу группы. Первоначальное признание займа АСВ на 9,5 млрд руб. по справедливой стоимости принесло банку 6 млрд руб. дохода, говорилось в отчетности «Уралсиба» по МСФО за 2017 г.
ЦБ объявил о санации «Уралсиба» в 2015 г., финансовым оздоровлением банка занялся Владимир Коган, получив 81,81% акций. Это стало прецедентом: до него санаторами становились только банки и корпорации. В июне 2019 г. Коган скончался, и его доля по наследству перешла вдове Людмиле Коган, 16 апреля ЦБ утвердил ее санатором «Уралсиба». Наблюдательный совет банка возглавляет сын Когана Евгений, который с 2015 г. вместе с отцом работал в «Уралсибе», он же президент банка.
«Ведомости» ожидают комментариев АСВ и ЦБ. По старой схеме санации, по которой идет оздоровление «Уралсиба», регулятор выдает АСВ кредит под 0,5% годовых, чтобы оно могло выдать деньги под льготные 0,51%.