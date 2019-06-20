Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: Умер Владимир Коган
Как Владимир Коган стал одним из самых известных бизнесменов
Владелец банка «Уралсиб» скончался в возрасте 56 лет
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У Владимира Путина в начале нулевых был счет в банке Владимира Когана, президент был миноритарным акционером ПСБ, следовало из его предвыборной декларации
Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Ему было 56 лет, в 2019 г. российский Forbes оценил состояние Когана в $750 млн (140-е место). Больше года Коган серьезно болел: прошлой весной он перенес инсульт.
Как и многие бизнесмены первой волны, Коган начинал с торговли, вскоре к ней добавился девелопмент. В банковский бизнес он пришел в середине 90-х, купив с партнерами петербургский Промышленно-строительный банк (ПСБ). Несколько его акций принадлежало будущему президенту Владимиру Путину. Через 10 лет ВТБ заплатил за 75% банка $577 млн, а Коган стал чиновником. Там пригодился его опыт в строительстве. В 2012 г. он вернулся в бизнес, а еще через три года – на банковский рынок.
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