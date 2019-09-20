«Уралсиб» проиграл кредиторам в Лондонском арбитраже
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Банк «Уралсиб» в августе проиграл спор с кредиторами на $8,6 млн в Лондонском международном арбитраже (LCIA). После начала санации в 2015 г. «Уралсиб» списал свои субординированные обязательства, и держатели части его долга Natwest Markets и Kleinwort Benson обратились в LCIA с требованием выплатить им $8,6 млн за списанные суборды.
Первый истец – инвестиционно-банковское подразделение Royal Bank of Scotland, являющееся организатором субординированного кредита для «Уралсиба», объясняет близкий к одной из сторон спора человек. Второй истец – подразделение группы Societe Generale по управлению благосостоянием, действует как кастодиан Growth Credit Fund Ic. Часть кредитных рисков по суборду была на Royal Bank of Scotland, часть – продана другим инвестором, в том числе Kleinwort Benson, указывает собеседник «Ведомостей». Пресс-служба банка это не прокомментировала, Natwest Markets отказался от комментариев, Kleinwort Benson на запрос не ответил.
«Уралсиб» исполнит судебное решение, заявил его представитель, добавив, что на финансовом результате банка на 1 сентября это не отразится, поскольку он уже учитывает созданный резерв на $8,6 млн. Истцы также требовали возместить им судебные издержки и затраты на консультантов, а также иные расходы, говорилось в отчетности «Уралсиба». Размер возмещения представитель банка не раскрыл, подчеркнув, что сумма не критична.
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