Наследники Владимира Когана оформляют контроль над «Уралсибом»

Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 29 августа получила ходатайство об одобрении сделки по приобретению права определять условия работы банка «Уралсиб» на основании договора доверительного управления, говорится в материалах службы. Договор распространяется на 81,81% акций «Уралсиба». Кто подал ходатайство, не уточняется, ФАС должна рассмотреть его в течение 30 дней.

Такой долей владел Владимир Коган, который скончался в июне этого года. Еще 11,35% акций «Уралсиба» принадлежит его бывшему основному владельцу Николаю Цветкову. Это один из крупнейших частных банков: по итогам II квартала он занял 19-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 482 млрд руб.

Коган пришел в «Уралсиб» в 2015 г., когда ЦБ объявил о санации банка, и лично занялся финансовым оздоровлением банка, создав прецедент: до этого санаторами становились только банки и корпорации. Агентство по страхованию вкладов выделило на санацию «Уралсиба» 90,5 млрд руб. – по этим займам банк заложил кредиты, ценные бумаги, недвижимость и договоры лизинга.

Представитель ЦБ в июне сообщал, что замена инвестора в банке будет рассмотрена после того, как определятся наследники Когана. По состоянию на 30 июня проводится процедура оформления прав на акции, принадлежащие Когану, в порядке наследования, говорится в отчетности банка.

Речь идет об «абсолютно протокольной» процедуре, проводящейся в рамках управления активами до определения наследников, сообщил «Ведомостям» во вторник представитель «Уралсиба». Доверительный управляющий сможет только сохранять, управлять и увеличивать имущество банка и не сможет его отчуждать, подчеркнул он. Человек, близкий к банку, уточнил, что ходатайство подано в пользу старшего сына Когана, Евгения. Сейчас он является президентом и председателем наблюдательного совета банка.

Это стандартный запрос о получении контроля за работой банка, поясняет старший юрист Herbert Smith Freehills Роман Чураков: это можно сделать через договор доверительного управления, без перехода прав собственности. По закону с ФАС нужно согласовывать любые сделки по приобретению прав, позволяющих определять хозяйственную деятельность компании, напоминает партнер FMG Group Николай Коленчук. Это в том числе сделки по отчуждению акций или наделению правом голоса по акциям и распоряжению ими. Вероятно, здесь идет речь о согласовании передачи пакета акций в доверительное управление до момента, пока наследники вступят в права наследования.

У наследников есть шесть месяцев с момента смерти человека, чтобы заявить свои права, напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров: нотариус должен выждать этот период на случай, если объявятся наследники, но он может назначить кого-то доверительным управляющим для решения вопросов, связанных с управлением имущества. При этом доверительным управляющим часто выступает кто-то из наследников, указывает Александров. Затем, когда шесть месяцев истекают, роль доверительного управляющего прекращается и наследники вступают в право владения имуществом, заключает он.

Представители ЦБ и ФАС не ответили на запросы.