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Набсовет «Уралсиба» после смерти Владимира Когана возглавил его сын

Ведомости
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Наблюдательный совет «Уралсиба» возглавил Евгений Коган, говорится в материалах банка. На этом посту он сменил своего отца, основного владельца банка Владимира Когана, о смерти которого стало известно 20 июня. Одновременно набсовет банка прекратил полномочия Евгения Когана как члена правления.

Евгений Коган занимал пост зампреда правления «Уралсиба» с 15 августа 2016 г. Он работает в банке с первого дня санации кредитной организации, отмечал Forbes.

Владимир Коган пришел в банк в ноябре 2015 г., когда ЦБ объявил о его санации. Он лично стал санатором банка. Тогда же бизнесмен купил 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова «за символическую сумму». Всего за годы санации «Уралсиб» получил от Агентства по страхованию вкладов более 90,5 млрд руб. и инвестировал их в облигации федерального займа. По итогам I квартала 2019 г. «Уралсиб» с активами 523 млрд руб. занимал 19-е место среди российских банков (данные «Интерфакс-ЦЭА»).

20 июня «Уралсиб» сообщил о смерти Владимира Когана на 57-м году жизни. Весной 2018 г. бизнесмен перенес инсульт, но остался в составе органов управления кредитной организации: в июле прошлого года он был переизбран председателем наблюдательного совета. Центробанк заявил, что думает о замене инвестора для санации «Уралсиба» в связи со смертью его основного владельца, но этот вопрос может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники бизнесмена. Регулятор уточнял, что не планирует забирать банк в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ.

Как Владимир Коган стал одним из самых известных бизнесменов

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СМИ сообщили об увеличении числа погибших при наводнении в Иркутской области

Ведомости
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Число погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до семи человек. Об этом сообщает ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести, среди них ребенок. По словам собеседников агентств, в больницах находятся 153 пострадавших.

В Иркутской области на прошлой неделе начались сильные паводки из-за дождей. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Наводнение затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено.

Вечером 29 июня Иркутскую область внепланово посетил президент России Владимир Путин. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил ему о пятерых погибших и двоих пропавших без вести в результате наводнения. Пострадали 353 человека, из них 32 ребенка. Почти 1,2 тыс. человек были эвакуированы, большинство находятся в пунктах временного размещения.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

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Финансы
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В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

Ведомости
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В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком. По выданным с этой даты займам сроком до года предельная задолженность заемщика (тело долга плюс проценты за весь срок) не может превышать размер ссуды более чем вдвое. По достижении этого лимита банки и МФО обязаны прекратить начисление процентов, штрафов и других платежей. Проценты по таким ссудам не могут превышать 1% в день (365% годовых).

Соответствующие поправки были внесены в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и вступили в силу в январе. Новые нормы не коснутся ссуд до 10 000 руб. срочностью до 15 дней.

Банк России рассчитывает, что новые правила приведут к изменению структуры портфелей микрофинансовых организаций (МФО), переходу компаний из сегмента PDL (Pay Day Loan, займы до зарплаты – до 30 дней и 30 000 руб.) в сегмент IL (Installments, среднесрочные потребительские микрозаймы), а также пересмотру скоринговых моделей и более тщательному отбору заемщиков вслед за сокращением процентных доходов.

По последним оценкам регулятора, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51% на 31 марта. ЦБ оценивает его объемы в 143 млрд руб. против 95,2 млрд руб. годом ранее. «Подавляющее большинство из этого объема (по нашим оценкам, порядка 90–95%) было выдано по ставкам свыше 365% годовых», – отмечал в беседе с «Ведомостями» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Политика
Новости

МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

Ведомости
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МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Согласно предложениям ведомства те, кто находится в стране на основании РВП и ВНЖ, имеют право работать, заплатив госпошлину – 1600 и 3500 руб. соответственно. Это дает им право на социальное и медицинское страхование, а их детям – на посещение детских садов и школ, причем такие работники не платят социальные взносы, отметило МВД.

При этом те, кто прибыл в Россию без визы, работают на основании патента и выплачивают 30 000–60 000 руб. в бюджет региона проживания, добавило ведомство. Для того чтобы избежать этих платежей, работники стремятся получить РВП и ВНЖ, «не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество», подчеркнуло министерство. На тех из них, кто работает по найму у физлиц, необходимо распространить обязательство по покупке патента, считает МВД.

В ближайшее время МВД предложит инициативу для согласования Минтруду и Минэкономразвития.

По данным «Коммерсанта», активность ведомства объясняется необходимостью реализовывать концепцию миграционной политики на 2019–2025 гг. Ее цель – увеличить потоки долгосрочных мигрантов.

Новости СМИ2
Политика
Новости

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Ведомости
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Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».

По данным информированных источников газеты, на прошлой неделе Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями. У Меликова, как указывает издание, «были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами». Но согласно приказу директора Росгвардии «под ним» остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы». В этой связи, подчеркивает «Коммерсантъ», он и написал рапорт об отставке.

Одновременно с ним подал рапорт об отставке и Милейко, курировавший тыловые вопросы. По данным источника «Коммерсанта», предполагаемый уход Меликова и Милейко связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

Меликов – бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Милейко занимал пост его заместителя.

Всего заместителей у Золотова семь. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин от комментариев воздержался, сославшись на то, что находится в отпуске.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Медведев рассказал о дефиците доверия к «Единой России»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия» под названием «Единая Россия» – курс на перемены» в преддверии партийной конференции, которая откроется через три дня. Несмотря на то что партия сделала немало, чувствуется дефицит доверия к ней, констатировал он.

В статье председатель правительства указал на то, что в эпоху цифровизации, хотя все больше людей и получают возможность высказать свою точку зрения, политические партии по-прежнему необходимы. Но это не значит, что им не нужно меняться, добавил он: «Для нас это особенно важно, учитывая уровень задач, которые мы сейчас ставим перед собой. Имею в виду национальные цели развития».

По словам Медведева, с момента создания партии сделано немало. Депутаты «Единой России», в частности, представлены на всех уровнях – от поселкового совета до Федерального собрания, у представителей партии в исполнительной власти «тоже есть результаты», отметил он. «Но при этом, – продолжил премьер, – мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно». Он привел в пример региональные выборы в сентябре 2018 г.: там, где кандидаты и региональные отделения внимательно отнеслись к обращениям людей, была убедительная победа «Единой России».

Главной проблемой премьер назвал то, как партия общается с людьми: «Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать». В этой связи, подчеркнул он, «Единая Россия» работает над своим обновлением.

Медведев перечислил четыре важные темы для «Единой России». Помимо нацпроектов, выстраивания диалога партийных структур с людьми и защиты прав граждан он обратил внимание на необходимость «инструментов контроля за деятельностью партии». «У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», – подчеркнул премьер.

В связи с последним пунктом он указал на необходимость «учиться общаться и сотрудничать» со средствами массовой информации. Будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями, отметил премьер. «Подчеркну: настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей», – заключил Медведев.

Технологии
Новости

В поисковике Google в России появилась возможность бронировать столики в ресторанах

Ведомости
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Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковик, сообщила пресс-служба компании «Коммерсанту». Первым партнером Google стал сервис бронирования «Томесто», рассказал его совладелец Кирилл Шнуров. К сервису подключено 1300 ресторанов в 20 городах России.

Google планирует работать и с другими партнерами, которых пока не раскрывает. В число партнеров войдут агрегаторы салонов красоты и автосервисы – возможность записаться появится на странице поиска, отметил источник, знакомый с планами Google.

В поиске, картах и других сервисах Google продолжит интеграцию компания «Фудплекс», рассказал Михаил Ильичев, менеджер продуктов «Сервисы бронирования и медиа» компании. «Фудплекс» объединяет систему платежей Plazius и сервис бронирования «Афиша-рестораны». Он принадлежит Сбербанку, Rambler Group, GHP Group и частным инвесторам.

Сервис заказа столиков Gettable также планирует сотрудничать с поиском Google – произойдет это тогда, когда компания будет готова работать по модели ротации агрегаторов, сообщил гендиректор Gettable Егор Гончаренко.

«Яндекс» пока дает возможность бронирования столиков в ресторанах только через «Яндекс.Карты». «У нас больше 8000 ресторанов, работаем с разными партнерами по бронированию, например с «Афишей-ресторанами», – сообщила пресс-служба геосервиса «Яндекса». Как сообщил «Коммерсанту» источник на рынке бронирования, «Яндекс» работает над собственной системой бронирования столиков. Компания не стала комментировать эту информацию.

Политика
Новости

Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России

Ведомости
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Грузинская певица Нино Катамадзе удалила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что отказывается выступать в России. Последнее ее сообщение в социальной сети датируется 29 июня.

30 июня певица написала, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz», которое прошло в московском парке «Коломенское» 22 июня, было последним в России. «Я никогда не отказывалась от того, чтобы идти против насилия и несправедливости, никогда мне не было лень, и своим голосом – по-грузински, во всех частях мира, и в том числе в России, – я всегда говорю, что Россия – оккупант, [президент России Владимир] Путин – враг моей страны, а значит, и мой», – подчеркнула Катамадзе (цитата по «Грузия Online»).

Позже это сообщение исчезло с ее страницы в Facebook.

20 мая в Грузии начались протесты, поводом для которых стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия руководитель российской делегации – депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По требованию протестующих в отставку ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Также оппозиционеры требуют отставки руководителя МВД Георгия Гахарии.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности.

Политика
Новости

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Ведомости
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Встреча проходила в резиденции белорусского лидера.

Путин 30 мая прибыл в столицу Белоруссии для участия в церемонии закрытия Вторых Европейских игр. После переговоров лидеры трех стран отправятся на церемонию.

Ранее в воскресенье Путин встретился в Минске с членами российской сборной, участвующими в Европейских играх. Спортсмены подарили президенту куртку с надписью «Команда России», которую Путин сразу же надел.

Вторые Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимают участие около 3600 спортсменов. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр.

Политика
Новости

Чемезов пообещал «ни за какие деньги» пока не продавать С-500 иностранцам

Ведомости
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Россия пока не будет продавать свои новейшие оборонные разработки иностранным государствам «ни за какие деньги», заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1». «Мы самое последнее не продаем, прежде всего все это делаем для нашей армии», – сказал Чемезов. Он пояснил, что новое оружие можно будет продавать только после того, как его получит российская армия. В частности, это касается ракетных комплексов С-500.

Чемезов напомнил, что Россия сейчас продает зетные ракетные комплексы С-400, а комплексы следующего поколения – С-500 – уже запускают в производство. «Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну, я думаю, что в ближайшее время появится», – сказал гендиректор «Ростеха». Он отметил только, что от С-400 новые комплексы будут отличаться дальностью действия.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» готова к серийному производству – ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

С-500 разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса – борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости – и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд.

Какие новинки получит российская армия

Технологии
Новости

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками из миссии Starlink

Ведомости
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Три спутника из 60, запущенных на орбиту SpaceX в рамках миссии Starlink, перестали выходить на связь, сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании. Отключившиеся спутники больше не функционируют и будут постепенно сходить с орбиты, говорится в сообщении SpaceX.

Кроме того, как следует из заявления компании, еще два спутника будут «намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы».

Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру. По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Ежегодно компания намерена запускать до 2000 спутников.

Политика
Новости

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Ведомости
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Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, Мэй вела разговор с Путиным в «достаточно жесткой форме», а российский президент отвечал «достаточно доходчиво». Британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств по делу Скрипалей, подчеркнул пресс-секретарь. «Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее», – добавил Песков.

Путин встретился с Мэй на саммите G20, который проходил 28 и 29 июня в японской Осаке. Эта встреча стала первой после отравления Скрипалей в Солсбери. После переговоров Мэй заявила, что нормализация отношений Великобритании с Россией возможна только в том случае, если Лондон и его союзники перестанут чувствовать угрозу со стороны Москвы.

В марте прошлого года Лондон сообщил, что в Солсбери было совершено нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их нашли на скамейке возле торгового центра с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Скрипали в состоянии комы были отправлены в больницу, где провели несколько недель.

Власти Великобритании возложили на Россию ответственность за случившееся, заявив, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. Москва отвергает эти обвинения, настаивая на том, что Великобритания не предоставила никаких доказательств.

Мировые лидеры на саммите G20 в Осаке

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