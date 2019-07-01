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Набсовет «Уралсиба» после смерти Владимира Когана возглавил его сын

Наблюдательный совет «Уралсиба» возглавил Евгений Коган, говорится в материалах банка. На этом посту он сменил своего отца, основного владельца банка Владимира Когана, о смерти которого стало известно 20 июня. Одновременно набсовет банка прекратил полномочия Евгения Когана как члена правления.

Евгений Коган занимал пост зампреда правления «Уралсиба» с 15 августа 2016 г. Он работает в банке с первого дня санации кредитной организации, отмечал Forbes.

Владимир Коган пришел в банк в ноябре 2015 г., когда ЦБ объявил о его санации. Он лично стал санатором банка. Тогда же бизнесмен купил 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова «за символическую сумму». Всего за годы санации «Уралсиб» получил от Агентства по страхованию вкладов более 90,5 млрд руб. и инвестировал их в облигации федерального займа. По итогам I квартала 2019 г. «Уралсиб» с активами 523 млрд руб. занимал 19-е место среди российских банков (данные «Интерфакс-ЦЭА»).

20 июня «Уралсиб» сообщил о смерти Владимира Когана на 57-м году жизни. Весной 2018 г. бизнесмен перенес инсульт, но остался в составе органов управления кредитной организации: в июле прошлого года он был переизбран председателем наблюдательного совета. Центробанк заявил, что думает о замене инвестора для санации «Уралсиба» в связи со смертью его основного владельца, но этот вопрос может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники бизнесмена. Регулятор уточнял, что не планирует забирать банк в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ.

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