Москва штрафует банки за отсутствие разметки у банкоматов

Москва штрафует банки за отсутствие разметки у банкоматовПроблема есть у большинства крупных игроков
Госинспекция по недвижимости Москвы начала штрафовать банки за отсутствие разграничительной разметки около банкоматов, расположенных вне офисов, – она нужна, чтобы людям было проще соблюдать дистанцию во время пандемии. О полученных штрафах «Ведомостям» рассказали сотрудники двух банков.
За что наказывают
Проблема встречается у большинства крупных банков, сообщил «Ведомостям» начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский. Инспекция установила, что у 15 банков 53 банкомата были установлены без разграничительной разметки вне офисов банков. По его словам, составлено более 60 административных протоколов, сумма наложенных штрафов – 5,9 млн руб. Он также отметил, что решение о применении штрафных санкций и привлечении к административной ответственности принимается районными судами.
Инспекция выписывает штрафы по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», следует из слов Овчинского. Сумма штрафа для юридических лиц – от 100 до 300 руб., в случае повторных нарушений – от 500 000 до 1 млн руб.
Что говорят банки
Штрафы применяются в отношении банков, сказал Овчинский. В то же время банки считают, что нанесение разметки – ответственность арендодателя. «Мы арендуем площадь конкретно под устройство, а не прилежащие к нему территории, поэтому ответственность за соблюдение режима социальной дистанции лежит на арендодателе», – сказал представитель ВТБ, чья сеть банкоматов вне отделений превышает 10 000 устройств. Госбанк проводит с арендодателями переговоры для обеспечения безопасного обслуживания клиентов, регулярно обеспечивает дезинфекцию оборудования и дополнительно оповещает клиентов о необходимых мерах безопасности через экраны банкоматов, перечислил его представитель. По его словам, банк не получал штрафы за отсутствие разметки около банкоматов вне офисов.
«Тинькофф» получил несколько предписаний и оперативно нанес разметку там, где нужно, рассказал его представитель. И добавил, что банку не пришлось оплачивать штрафы, поскольку он старается сразу урегулировать возникающие вопросы. «Для решения вопросов с разметкой мы задействовали нашу курьерскую сеть из 3500 представителей по всей России», – добавил он. Но не все так просто: банк арендует под банкоматы 1 кв. м (социальная дистанция должна составлять 1,5 м. – «Ведомости»), разметку нужно наклеивать на площадь арендодателя, на что у банка нет прав, «поэтому приходится к ним обращаться письменно и в каждом случае договариваться отдельно», заключил представитель «Тинькофф».
Впрочем, договориться удается не всегда: два банка из топ-10 пожаловались «Ведомостям», что некоторые арендодатели не разрешают клеить разметку на их «мраморный пол», поскольку считают, что это может его испортить. Собеседник в одном из этих банков добавляет, что подобные вопросы в договорах аренды прописаны общими словами и рычагов давления на арендодателей у банков нет. Сотрудник другого банка из топ-10 говорит, что предписания приходили даже по поводу тех банкоматов, вокруг которых банк наносил разметку. «Все банки знают о необходимости нанести разметку, у нас есть документы и фото от подрядчика о выполнении работ, но разметка изнашивается, ее могут смыть уборщики, а это банк не может проконтролировать. В результате сотрудники банка, вместо того чтобы соблюдать режим изоляции, вынуждены объезжать банкоматы и проверять разметку», – объяснил он. И добавил, что юристы банка оспаривают выписанные штрафы, поскольку нанесение разметки – это ответственность собственника помещения. По его словам, есть случаи, когда штрафы выписывают за отсутствие разметки около банкоматов, расположенных на закрытых этажах торгово-развлекательных центров. Сотрудник мэрии возражает, что в полностью закрытых ТРЦ разметку не проверяют, только если в ТРЦ открыт продуктовый гипермаркет и там есть банкоматы.
Представитель Сбербанка от комментариев отказался.
Что говорят владельцы недвижимости
Арендодатели проблемы не видят. «По требованию городских властей мы оперативно нанесли разметку перед всеми банкоматами, расположенными в закрытых тамбурах», – говорит первый заместитель гендиректора AFI Development Евгений Поташников. Аналогичная разметка была нанесена и перед банкоматами в открытых пространствах – коридорах ТЦ «Афимолл-Сити» и в пешеходных галереях, указывает он. И добавляет, что ежедневно сотрудники торгового центра осматривают и обновляют разметку, так как лента стирается и портится под воздействием поломоечных машин. Он указывает, что компания не получала от контролирующих органов никаких предупреждений за отсутствие разграничительной разметки. ТРЦ «Европейский» с этой проблемой не сталкивался, говорит представитель «Киевской площади»: точки продаж, которые продолжают функционировать, в первую очередь продуктовые, расположены на -1 этаже, где нет банкоматов.
С целью максимально обезопасить граждан в период распространения коронавирусной инфекции торговые центры закрыты, функционируют лишь аптеки, продуктовые магазины и отделения банков, говорит представитель группы «Ташир». Для доступа к ним обеспечены специальные стерильные зоны, оборудованные соответствующей разметкой, как предписывают требования для обеспечения безопасности, добавил он. Помимо этого регулярно проводятся дезинфицирующие обработки всех контактных поверхностей для защиты персонала и клиентов, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, транслируются напоминания по громкоговорителям о необходимости соблюдения социальной дистанции.
В середине апреля мэрия сообщала, что надзорные органы составили первые административные протоколы за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции в отношении 18 объектов розничной торговли.