Москва штрафует банки за отсутствие разметки у банкоматов

Впрочем, договориться удается не всегда: два банка из топ-10 пожаловались «Ведомостям», что некоторые арендодатели не разрешают клеить разметку на их «мраморный пол», поскольку считают, что это может его испортить. Собеседник в одном из этих банков добавляет, что подобные вопросы в договорах аренды прописаны общими словами и рычагов давления на арендодателей у банков нет. Сотрудник другого банка из топ-10 говорит, что предписания приходили даже по поводу тех банкоматов, вокруг которых банк наносил разметку. «Все банки знают о необходимости нанести разметку, у нас есть документы и фото от подрядчика о выполнении работ, но разметка изнашивается, ее могут смыть уборщики, а это банк не может проконтролировать. В результате сотрудники банка, вместо того чтобы соблюдать режим изоляции, вынуждены объезжать банкоматы и проверять разметку», – объяснил он. И добавил, что юристы банка оспаривают выписанные штрафы, поскольку нанесение разметки – это ответственность собственника помещения. По его словам, есть случаи, когда штрафы выписывают за отсутствие разметки около банкоматов, расположенных на закрытых этажах торгово-развлекательных центров. Сотрудник мэрии возражает, что в полностью закрытых ТРЦ разметку не проверяют, только если в ТРЦ открыт продуктовый гипермаркет и там есть банкоматы.