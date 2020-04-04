В Москве установили штрафы для бизнеса за нарушение режима самоизоляции

Необходимо, чтобы новые меры применялись адекватно, не создавая избыточного давления на бизнес и граждан, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. Важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями, отметил он. «Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников», – сказал Собянин.