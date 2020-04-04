В Москве установили штрафы для бизнеса за нарушение режима самоизоляции
Вступили в силу поправки в КоАП, устанавливающие ответственность предприятий за нарушение режима повышенной готовности, сообщил штаб по борьбе с коронавирусом. Размеры штрафов зависят от типа нарушения и юридической формы организации.
Индивидуальные предприниматели заплатят за нарушения штраф от 30 000 до 50 000 руб., другие организации – от 100 000 до 300 000 руб. При наличии вреда здоровью или имуществу обе категории будут наказываться штрафами от 500 000 до 1 млн руб. или приостановлением деятельности до 90 суток. Нарушения могут быть следующими:
Нарушение запрета на проведение спортивных, публичный и других массовых мероприятий. Контролировать соблюдение закона будет Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Эта структура сегодня осуществляет контроль за благоустройством города и штрафует за нарушения.
Нарушение запрета на проведение мероприятий с очным присутствием людей (зрелищные, просветительские, спортивные и др). Контроль – за ОАТИ (на открытом воздухе), департаментом торговли и услуг Москвы, Госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости (внутри зданий).
Нарушение запрета на посещение гражданами развлекательных и досуговых заведений, в том числе дискотек, и курение кальянов. Контролировать будет департамент торговли и услуг.
Нарушение требований по организации социального дистанцирования работников и посетителей. Контроль за ОАТИ (на открытом воздухе), департаментом торговли и услуг Москвы, Госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости (внутри зданий).
Нарушение запрета на работу ресторанов, кафе, баров, буфетов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Контроль – за департаментом торговли и услуг.
Нарушение запрета на работу объектов розничной торговли, за исключением товаров первой необходимости, продовольствия, медицинских изделий (в том числе оптики, зоотоваров и услуг связи). Контроль также за департаментом торговли и услуг.
Нарушение запрета на посещение образовательных организаций, контролируют департамент образования и науки Москвы, а также Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.
Несоблюдение работодателями режима повышенной готовности в сфере транспортных услуг: не измерение температуры тела, не проведение дезинфекции. Контроль осуществляет МАДИ.
Нарушение запрета на работу салонов, красоты, косметических, массажных, СПА-салонов, бань, саун и т. д. За ними следит Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.
При этом ограничительные меры не коснутся организаций, оказывающих лицензированные медицинские услуги (такие центры в том числе могут оказывать косметологические услуги) и магазинов оптики. До сих пор они не работали.
Необходимо, чтобы новые меры применялись адекватно, не создавая избыточного давления на бизнес и граждан, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. Важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями, отметил он. «Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников», – сказал Собянин.
В Москве за последние сутки выявили 434 новых случая коронавируса. Общее число заболевших выросло до 3357 человек, более 20 скончались. Режим самоизоляции в столице продлен до конца апреля.