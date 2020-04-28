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Китайские инвесторы могли потерять $1,4 млрд из-за падения нефти ниже нуля

Структурные продукты не в первый раз приносят катастрофические убытки
Михаил Оверченко Алексей Невельский
Jason Lee / Reuters

Шесть китайских банков временно прекратили продавать клиентам рискованные финансовые продукты, привязанные к ценам на нефть и другое сырье, включая крупнейший из них – Industrial and Commercial Bank of China. Об этом сообщило китайское агентство деловых новостей Caixin. Так они поступили после того, как клиенты одного из ведущих банков страны, Bank of China (BOC), понесли огромные потери из-за обвала на нефтяном рынке.

20 апреля цена майских фьючерсов на североамериканскую нефть WTI, к которой были привязаны китайские структурные инструменты, упала ниже нуля и к закрытию торгов достигла минус $37,63 за баррель. Точный размер убытков клиентов BOC неизвестен, но Caixin благодаря полученной от источников информации оценивает их примерно в $1,4 млрд. Более половины этой суммы клиенты остались должны банку из-за того, что цены на нефть стали отрицательными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных