Китайские инвесторы могли потерять $1,4 млрд из-за падения нефти ниже нуля

Китайские инвесторы могли потерять $1,4 млрд из-за падения нефти ниже нуляСтруктурные продукты не в первый раз приносят катастрофические убытки
Шесть китайских банков временно прекратили продавать клиентам рискованные финансовые продукты, привязанные к ценам на нефть и другое сырье, включая крупнейший из них – Industrial and Commercial Bank of China. Об этом сообщило китайское агентство деловых новостей Caixin. Так они поступили после того, как клиенты одного из ведущих банков страны, Bank of China (BOC), понесли огромные потери из-за обвала на нефтяном рынке.
20 апреля цена майских фьючерсов на североамериканскую нефть WTI, к которой были привязаны китайские структурные инструменты, упала ниже нуля и к закрытию торгов достигла минус $37,63 за баррель. Точный размер убытков клиентов BOC неизвестен, но Caixin благодаря полученной от источников информации оценивает их примерно в $1,4 млрд. Более половины этой суммы клиенты остались должны банку из-за того, что цены на нефть стали отрицательными.