Китайские инвесторы могли потерять $1,4 млрд из-за падения нефти ниже нуля

Шесть китайских банков временно прекратили продавать клиентам рискованные финансовые продукты, привязанные к ценам на нефть и другое сырье, включая крупнейший из них – Industrial and Commercial Bank of China. Об этом сообщило китайское агентство деловых новостей Caixin. Так они поступили после того, как клиенты одного из ведущих банков страны, Bank of China (BOC), понесли огромные потери из-за обвала на нефтяном рынке.