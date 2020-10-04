«Почта банк» придет в каждый дом

Как заявляют представители «Тинькофф банка», сеть доставки их банка, который с самого начала работал без отделений и предлагал дистанционное обслуживание, состоит из 4000 представителей, которые проводят более 35 000 встреч в день более чем в 25 000 населенных пунктов по всей стране, включая сельскую местность. Некоторые услуги – в частности, доставка наличных для премиальных клиентов – пока оказываются только в Москве, но постепенно будут масштабированы на другие регионы России. Аудитория пользователей сервиса доставки разнородная – от держателей дебетовых и кредитных карт до абонентов «Тинькофф мобайла», инвесторов, МСП и др. Оказание любых услуг дистанционно будет пользоваться спросом и дальше и в выигрышной ситуации окажутся те, кто сможет реализовать наиболее удобный сервис для своих клиентов, уверены в «Тинькофф банке». Банк планирует и дальше расширять этот сервис.