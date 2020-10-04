«Почта банк» придет в каждый дом

«Почта банк» придет в каждый домЖители 15 000 населенных пунктов смогут вызвать сотрудника банка на дом
Во всех представительствах «Почта банка», включая небольшие города и поселки, стал доступен сервис доставки финансовых услуг, сообщают в банке. Подчеркивается, что клиенту достаточно оставить заявку на сайте кредитной организации – и сотрудник банка приедет к нему домой или позвонит и договорится о встрече в удобном месте, в ходе которой проконсультирует, сделает биометрическое фото для подтверждения личности и оформит выбранный продукт – откроет счет и доставит карту к нему, выдаст кредит, переведет в банк пенсию или зарплату.
«Мы рассматриваем доставку на дом как способ повысить привлекательность наших сервисов и удобство для новых и существующих клиентов. Она будет востребована людьми разного возраста, но мы делаем особый фокус на пенсионеров, – говорит первый заместитель президента – председателя правления «Почта банка» Георгий Горшков. – Во время пилота, который мы провели летом нынешнего года, более 20% клиентов для оформления кредита выбирали именно сервис доставки. Мы ожидаем, что теперь, после масштабирования сервиса на всю страну, эти показатели существенно вырастут».
Горшков подчеркнул, что для запуска нового сервиса банк не привлекал новых сотрудников, «поскольку уже имеет самую обширную сеть присутствия в России». За счет этого, по его словам, «Почта банк» может гибко управлять нагрузкой персонала, привлекать новых клиентов, предоставлять дополнительный удобный сервис и не увеличивать при этом затраты.
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представительств «Почта банка» будут осуществлять доставку финансовых услуг на дом
Коллеги «Почта банка» из других кредитных организаций тоже рапортуют о развитии в своих банках сервисов по доставке финансовых продуктов и полны решимости нивелировать главное преимущество «Почта банка» – обширную представленность в городах и весях. Так, по словам руководителя департамента онлайн-продаж Альфа-банка Антона Сафонова, сервис доставки его банка сейчас доступен в 75 городах. А если клиент проживает там, где нет банковского представителя, то может получить желаемое более чем в 10 000 партнерских точек. При этом сервис Альфа-банка в основном используют не пенсионеры, а так называемые digital-клиенты, активно пользующиеся интернетом и мобильным приложением.
«Сервис доставки с каждым годом становится все более и более востребованным, и количество клиентов, использующих его, кратно растет из года в год, – рассказывает Сафонов. – Роль доставки в среднесрочной перспективе будет повышаться наряду с end-to-end digital продажами. Поэтому наш банк продолжит расширять как географию присутствия доставки, так и возможности для клиентов получать через этот сервис все больше и больше типов продуктов».
Как заявляют представители «Тинькофф банка», сеть доставки их банка, который с самого начала работал без отделений и предлагал дистанционное обслуживание, состоит из 4000 представителей, которые проводят более 35 000 встреч в день более чем в 25 000 населенных пунктов по всей стране, включая сельскую местность. Некоторые услуги – в частности, доставка наличных для премиальных клиентов – пока оказываются только в Москве, но постепенно будут масштабированы на другие регионы России. Аудитория пользователей сервиса доставки разнородная – от держателей дебетовых и кредитных карт до абонентов «Тинькофф мобайла», инвесторов, МСП и др. Оказание любых услуг дистанционно будет пользоваться спросом и дальше и в выигрышной ситуации окажутся те, кто сможет реализовать наиболее удобный сервис для своих клиентов, уверены в «Тинькофф банке». Банк планирует и дальше расширять этот сервис.
Доставка Райффайзенбанка, по словам руководителя управления каналов продаж этого банка Марии Магдеевой, работает более чем в 300 городах, а также зона доставки распространяется на радиус 90 км от городов-миллионников. При этом Райффайзенбанк поставил перед собой задачу максимально ускорить работу курьеров и расширить географию доставки. «Мы видим, что клиентам нравится наш сервис доставки, и работа над этими задачами в банке идет непрерывно», – отмечает Магдеева.
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов отмечает, что дистанционное оформление продукта существенно помогает банкам в привлечении новых клиентов. «Ведь дорога в отделение – это препятствие, которое часть клиентов не преодолеет: поленится, забудет, не выберет время, – объясняет он. – Таким образом, дистанционный сервис позволяет более эффективно «утилизировать» воронку продаж».