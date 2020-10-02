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«Почта России» и ВТБ докапитализировали «Почта банк» на 10 млрд рублей

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«Почта России» и ВТБ в сентябре докапитализировали «Почта банк» на 10 млрд рублей, сообщили «РИА Новости» в банке. 

«В сентябре нами и ВТБ была проведена докапитализация банка на сумму почти на 10 миллиардов рублей», — приводятся в сообщении. По словам главы «Почты России» Максима Акимова, эти средства пойдут на развитие кредитной организации. 

В феврале 2020 г. ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности. Кэшбэк в виде баллов стал начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус».

«Почта Банк» создан в 2016 году банковской группой ВТБ и «Почтой России» на базе ПАО «Лето Банк», основной аудиторией должны были стать люди пенсионного возраста. 49,9% «Почта банка» принадлежит ВТБ. Его отделения находятся в 18 тыс. из 42 тыс. отделений «Почты России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных