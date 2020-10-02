«Почта России» и ВТБ докапитализировали «Почта банк» на 10 млрд рублей
«В сентябре нами и ВТБ была проведена докапитализация банка на сумму почти на 10 миллиардов рублей», — приводятся в сообщении. По словам главы «Почты России» Максима Акимова, эти средства пойдут на развитие кредитной организации.
В феврале 2020 г. ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности. Кэшбэк в виде баллов стал начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус».
«Почта Банк» создан в 2016 году банковской группой ВТБ и «Почтой России» на базе ПАО «Лето Банк», основной аудиторией должны были стать люди пенсионного возраста. 49,9% «Почта банка» принадлежит ВТБ. Его отделения находятся в 18 тыс. из 42 тыс. отделений «Почты России».