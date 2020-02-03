ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
Из-за присоединения к программе лояльности ВТБ «Почта банк» отказался от прямого начисления кешбэка в рублях на карты. До 1 февраля такая опция была по картам «Вездедоход». Теперь клиентам «Почта банка» будут начислять бонусы, которые можно будет конвертировать в рубли по схеме 1=1 или потратить на покупку товаров и услуг в каталоге «Мультибонуса».
Сейчас в программе «Мультибонус» зарегистрированы более 7,5 млн пользователей. В результате объединения программ лояльности число пользователей увеличится на 13 млн клиентов, отметил заместитель предправления ВТБ Анатолий Печатников. Увеличится транзакционную активность по картам, будут привлечены новые клиенты и повышена лояльность существующих, считает предправления «Почта банка» Дмитрий Руденко.
Как отмечает РБК, на российском банковском рынке это первый случай, когда два банка решили объединить программы лояльности на единой площадке для списания бонусов и создают единый баланс.
49,9% «Почта банк» принадлежит ВТБ.