ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

Из-за присоединения к программе лояльности ВТБ «Почта банк» отказался от прямого начисления кешбэка в рублях на карты. До 1 февраля такая опция была по картам «Вездедоход». Теперь клиентам «Почта банка» будут начислять бонусы, которые можно будет конвертировать в рубли по схеме 1=1 или потратить на покупку товаров и услуг в каталоге «Мультибонуса».