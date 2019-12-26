У Сбербанка появилась новая программа лояльности для держателей карт

Начисление миль привязано к расходам по новой карте либо к остатку на счете за предыдущий месяц и варьируется от 1 до 3% за любые покупки, плюс 2–10% при покупках с карты на сайте «Спасибо. Путешествия». Например, 1% от любых расходов по «Сберкарте тревел» банк обещает начислять при совокупных тратах за месяц менее 20 000 руб. либо при остатке на счете менее 40 000 руб., 3% – при тратах от 75 000 руб. либо остатке от 150 000 руб., в первый месяц пользования картой – 1,5%.