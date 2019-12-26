У Сбербанка появилась новая программа лояльности для держателей карт
Накануне Нового года Сбербанк начал выпуск специальных дебетовых карт для путешественников – «Сберкарта тревел» с особой программой лояльности. Информация о ней размещена на сайте банка.
Вместо бонусов «Спасибо» держатели новых карт будут получать в качестве вознаграждения за транзакции и накапливать «сбермили» (1 миля равна 1 руб.), чтобы затем оплачивать ими отели, переезды и перелеты на туристическом портале Сбербанка «Спасибо. Путешествия». Минимальная ставка кэшбэка милями за нетуристические покупки будет вдвое выше, чем в «Спасибо»: 1% против 0,5%.
Начисление миль привязано к расходам по новой карте либо к остатку на счете за предыдущий месяц и варьируется от 1 до 3% за любые покупки, плюс 2–10% при покупках с карты на сайте «Спасибо. Путешествия». Например, 1% от любых расходов по «Сберкарте тревел» банк обещает начислять при совокупных тратах за месяц менее 20 000 руб. либо при остатке на счете менее 40 000 руб., 3% – при тратах от 75 000 руб. либо остатке от 150 000 руб., в первый месяц пользования картой – 1,5%.
Мили традиционно не начисляются за оплату телекоммуникационных услуг, ЖКХ, налогов, игры в казино, за денежные переводы и др.
Стоимость обслуживания карты – 200 руб. в месяц. Эта плата не взимается только при тратах от 75 000 руб. либо остатке от 150 000 руб. за предшествующий месяц.
По остальным картам клиент по-прежнему будет получать бонусы «Спасибо» как участник программы «Спасибо от Сбербанка», уточняет пресс-служба госбанка.
«Сбермили» копятся иначе, чем «Спасибо»: банк анализирует оборот и остатки на карте в прошлом месяце и в следующем периоде зачисляет фиксированный процент от покупок по «Сберкарте тревел» в течение 5 дней. К этой карте не применяются уровни привилегий программы «Спасибо», – поясняет представитель банка.
Карты с программами лояльности для путешественников уже есть у многих крупных банков, в частности у Альфа-банка, банка «Открытие», Райффайзенбанка, «Тинькофф банка», «Восточного» и других.
В линейке карт Сбербанка до середины декабря был лишь кобрендинговый продукт для туристов с программой «Аэрофлот-бонус». Новая карта Сбербанка является альтернативным предложением с лётной лояльностью для активных путешественников, отмечает пресс-служба госбанка: если клиент, зарегистрированный в бонусной программе «Аэрофлота», оплатит билет этого перевозчика «Сберкартой тревел» на портале или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка», ему будут начислены и мили «Аэрофлота» за перелет, и до 7% «сбермилями» от суммы покупки.
С появлением «сбермиль» Сбербанк фактически ввел еще одну программу лояльности со своими индивидуальными условиями, констатирует советник гендиректора Frank RG Дмитрий Тарасов, подчеркивая, что «это произошло, несмотря на то что на бонусы «Спасибо» также можно было приобрести авиабилеты и заказать гостиницу». Одна из причин этого, по мнению Тарасова, – необходимость дополнить продуктовую линейку специальной туристической программой.
Руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский среди возможных причин запуска «сбермиль» называет желание банка стать лидером в сегменте туристических трат клиентов, особенно в преддверии праздников: «Значительное число банковских клиентов заводят более одной карты, чтобы пользоваться нишевыми программами лояльности, поэтому Сбербанк может делать ставку на привлечение новых клиентов-путешественников».
Исследования программ лояльности, проводимые Frank RG, показывают, что подобные программы интересны при высоких тратах и остатках на счетах клиента, но и вознаграждение клиентов порой в 2–3 раза превышает аналогичные программы с кэшбэком. «Способные много тратить обеспеченные клиенты обычно рассчитывают на хорошее вознаграждение за свою лояльность, но не хотят ради этого заботиться о выполнении множества условий программ. Их девиз: потратил – получи», – делится наблюдениями Тарасов. Сложившаяся на рынке практика, по-видимому, не позволяла добиться этого внутри программы «Спасибо», предполагает он.
По словам Шапировского, усложнение и постоянные изменения в действующей программе лояльности всегда приводят к ее отторжению, негативным эмоциям и непониманию; модернизировать программу рекомендуется не чаще чем раз в год.
Другая причина – необходимость привлечь внимание к экосистеме Сбербанка и предложить клиентам конкурентный платежный продукт, который стимулировал бы их приобретать услуги и продукты внутри экосистемы, солидарны эксперты.