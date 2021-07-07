Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Более 2000 организаций не взаимодействуют с финансовым омбудсменом

Банк России готов помочь в решении проблем
Екатерина Литова
Если потребуется содействие Банка России, регулятор готов оказать помощь финансовому омбудсмену (Юрий Воронин на фото) в рамках своих полномочий /Александр Натрускин / РИА Новости

Служба финансового омбудсмена опубликовала список из 2000 финансовых организаций, которые, вопреки закону, не организовали с ней взаимодействие. Без этого условия их клиенты не могут обратиться к омбудсмену в случае нарушения своих потребительских прав – только через суд. С 1 января к службе финансового омбудсмена по закону «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» должны подключиться банки, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды. Раньше обязанность взаимодействовать с омбудсменом распространялась только на страховщиков (с конца 2019 г.) и МФО (с января 2020 г.).

Для взаимодействия с омбудсменом и электронного документооборота финансовые организации обязаны подключить личный кабинет на сайте службы, но это сделали не все. В списке нарушителей на 1 июля 12 кредитных организаций, 1099 кредитных потребительских кооперативов, 806 ломбардов и 105 МФО.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных