Более 2000 организаций не взаимодействуют с финансовым омбудсменом

Служба финансового омбудсмена опубликовала список из 2000 финансовых организаций, которые, вопреки закону, не организовали с ней взаимодействие. Без этого условия их клиенты не могут обратиться к омбудсмену в случае нарушения своих потребительских прав – только через суд. С 1 января к службе финансового омбудсмена по закону «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» должны подключиться банки, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды. Раньше обязанность взаимодействовать с омбудсменом распространялась только на страховщиков (с конца 2019 г.) и МФО (с января 2020 г.).