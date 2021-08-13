Мошенники нашли новый способ похитить данные карт

Мошенники нашли новый способ похитить данные картОни предлагают получить якобы вознаграждение от инвесторов
Мошенники нашли очередной способ узнать данные карт и потом украсть деньги, выяснили эксперты из «Лаборатории Касперского». Схема выглядит так. Злоумышленники рассылают письма или размещают рекламу в социальных сетях с предложением получить «независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга».
Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на сайте злоумышленников. Для получения начисления пользователь должен заполнить заявку, указав ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Затем на экране появляется сообщение, что «независимое начисление» готово к выплате, и, чтобы его получить, мошенники просят сделать тестовый перевод на символическую сумму для проверки корректности счета, введя реквизиты пластиковой карты. С гражданина списываются деньги, а мошенники получают доступ к данным карты.