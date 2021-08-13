Мошенники нашли новый способ похитить данные карт

Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на сайте злоумышленников. Для получения начисления пользователь должен заполнить заявку, указав ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Затем на экране появляется сообщение, что «независимое начисление» готово к выплате, и, чтобы его получить, мошенники просят сделать тестовый перевод на символическую сумму для проверки корректности счета, введя реквизиты пластиковой карты. С гражданина списываются деньги, а мошенники получают доступ к данным карты.