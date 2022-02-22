Фондовый рынок начал восстанавливаться после падения«Ведомости» выясняли, когда он может полностью отыграть потери и что стоит покупать
Из-за резкого обострения ситуации на востоке Украины и признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 22 февраля инвесторы продолжали распродавать активы – с утра индекс Мосбиржи терял более 8%, РТС – 10%. Но уже к вечеру рынок отыграл падение и начал постепенно восстанавливаться: индексы Мосбиржи и РТС в 18:40 мск росли на 1,4-2%. Сейчас индекс Мосбиржи находится на уровне чуть выше 3100 пунктов, РТС – 1200 пунктов.
21 февраля стало худшим днем для российского фондового рынка за последние шесть лет: индексы Мосбиржи и РТС потеряли более 10% цены, доллар пробил отметку в 80 руб., а евро – 90 руб.
Со своих октябрьских максимумов индекс Мосбиржи потерял в цене 30%, РТС – 37%.
«Ведомости» спросили аналитиков, как долго рынок будет восстанавливаться и что стоит покупать на падении.
Что дальше
После признания Россией независимости ДНР и ЛНР основной вопрос для инвесторов – каким будет санкционный пакет и его экономические последствия.
Судя по введенным Великобританией санкциям против Промсвязьбанка, банка «Россия», «Индустриального сберегательного банка», «Черноморского банка реконструкции и развития» и Генбанка, Запад пока не готов вводить санкции против крупнейших финансовых институтов, говорит начальник управления анализа рынков «Открытие инвестиций» Антон Затолокин. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС готовит санкции против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия». На этих новостях акции Сбербанка выросли на 3,5%, ВТБ – на 2,12%.
Американский список может быть шире, но не кардинально, считает аналитик. А решимость России не допускать массового кровопролития в Донбассе говорит о том, что повода для введения «термоядерных» санкций, с большой вероятностью, не возникнет, резюмирует Затолокин.
Сейчас ситуация в той или иной степени всех устраивает, а РТС под 1200 пунктов учитывает основные риски санкций, говорит руководитель отдела торговли акциями «Атона» Элбек Далимов: рынок уже все учел в цене.
Несмотря на рост цен на нефть (почти до $100 за Brent), давление на рубль сохраняется и может усилиться в ближайшие дни, пишут аналитики «Тинькофф инвестиций». Курс доллара вернется в диапазон 73-76 руб./$ по мере деэскалации конфликта, полагают эксперты, но этот процесс может занять довольно много времени.
Западные страны хотят иметь возможность сохранить в запасе опцию жестких санкций, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, это может быть закрытие валютных коррсчетов крупнейших российских банков, блокирующие санкции против крупнейших банков, компаний и бизнесменов, полный запрет американским гражданам на владение российским госдолгом, запрет технологического экспорта в Россию товаров из США и ЕС, ограничения экспорта российских нефтегазовых товаров. Отключение от SWIFT и ограничение экспорта энергоресурсов в Европу, вероятно, будет рассматриваться в последнюю очередь, поскольку эти меры нанесут слишком серьезный урон западным экономикам, особенно европейской, считает она.
Когда рынок восстановится
Средняя коррекция на российском рынке за 25 лет истории по индексу Мосбиржи длится девять месяцев, говорит Затолокин. При отсутствии эскалации в отношениях России и Запада можно рассчитывать на рост до 3900-4000 пунктов по индексу Мосбиржи до конца года, считает он.
Далимов из «Атона» настроен менее оптимистично, по его мнению, процесс восстановления может занять год, два или даже три. Россия всегда – и до текущих событий, и после – будет иметь некий дисконт по отношению к другим EM-рынкам и западным экономикам. Но РТС сейчас 1200 пунктов, продолжает эксперт, при этом нефть торгуется вблизи $100, а цены на металлы и другую продукцию тоже «в космосе», поэтому у индекса есть шанс восстановиться до 1400-1500 пунктов до конца года с учетом дивидендов. Но при условии, продолжает Далимов, что дальнейшей эскалации не будет, а санкции не будут жесткими: в таком случае волатильно, но рынок будет восстанавливаться.
В 2014–2016 гг. рынки восстанавливались медленно, потому что инвесторам надо было осознать, что введенные санкции оказались не такими страшными, говорит директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. Плюс тогда было падение нефти и курса рубля: Brent за 2014 г. подешевела на 48%, а курс рубля потерял 58% своей стоимости по отношению к доллару. Сейчас инвесторы знают, что любых санкций бояться не надо, надо смотреть на их смысл, продолжает эксперт. По мнению Кузина, текущая конфигурация ожиданий по санкциям благоприятствует быстрому восстановлению рынка, которое может занять несколько месяцев, но не лет.
Если Россия не начнет активных военных действий, инвесторы перестанут паниковать, говорится в комментарии аналитиков «Тинькофф инвестиций». В таком случае российские рынки акций и облигаций стабилизируются довольно быстро – распродажи прекратятся на горизонте месяца. При отсутствии явного вторжения и жестких санкций рынки могут начать постепенное восстановление на горизонте полугода. Но если Россия выведет свои войска за пределы ЛНР и ДНР, у западных стран будут развязаны руки и появится возможность для принятия жесткого пакета санкций, который обсуждался последние два месяца, пишут аналитики компании. Российский рынок будет испытывать давление в течение минимум года – зарубежные инвесторы могут начать возвращаться на рынок только после того, как станет понятен реальный масштаб влияния санкций на российскую экономику и появится определенность.
К концу недели рынок может стабилизироваться, когда прояснится вопрос с санкциями и спадет неопределенность на какое-то время, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Хотя на возврат к историческим максимумам рассчитывать не стоит, полагает эксперт: геополитика будет создавать навес над акциями еще долго, и торговля в «боковике» выглядит вполне рабочим вариантом для активных инвесторов.
Что делать инвестору
Если есть позиции, то их нужно держать, считает Далимов: продавать пока бессмысленно – нужно ждать прояснения ситуации. Новые деньги Далимов советует не тратить на российский рынок. Чего точно не стоит делать – пытаться спекулировать, пишут аналитики «Тинькофф инвестиций».
Менее всего эксперты ожидают санкций в отношении экспортеров. Доля России на рынке палладия – 45%, платины – 15%, золота и нефти – около 10%, говорит Кузин из БКС. С учетом рекордной глобальной инфляции любые санкции на экспорт могут привести к настоящему глобальному финансовому кризису.
Подбирать на данном этапе можно наиболее крупные, качественные бумаги, завязанные на сырье, считают в «Атоне»: «Газпром» (вряд ли будут санкции, есть высокие дивиденды), «Лукойл» и бумаги металлургов – «Северстали», ММК, НЛМК, которые тоже торгуются с высокими дивидендами. Если вспоминать 2014 г., то тогда металлурги восстановились самыми первыми, говорит Далимов.
У «Финама» также предпочтения находятся на стороне экспортеров, особенно нефтегазового сектора. Даже если и будут точечные меры против сырьевого сектора, то Россия может переориентироваться на Китай, который время от времени пополняет свои стратегические запасы сырья и продовольствия, говорит Малых, хотя, конечно, условия поставок могут оказаться не такими выгодными, как при рыночных условиях. Акции экспортеров даже сейчас выглядят менее убыточными для инвесторов, нежели компании с рублевой выручкой – банки, телекомы, электроэнергетика.
Среди рублевых облигаций в «Тинькофф инвестициях» рекомендуют смотреть в первую очередь на ОФЗ, так как ликвидность корпоративных выпусков значительно ухудшилась. На утро вторника доходности коротких ОФЗ составляют 11,5–12% – это привлекательная возможность для начала формирования портфеля облигаций, срок которого соответствует инвестиционному горизонту. В сегменте долларовых облигаций российских эмитентов аналитики брокера советуют обратить внимание на более ликвидные и не самые долгосрочные выпуски «Лукойла» (с погашением в ноябре 2026 г., доходность 5%), «Газпрома» (погашение в феврале 2030 г., доходность 6%), ВЭБ.РФ (погашение в ноябре 2025 г., доходность 6%) и суверенные еврооблигации с погашением в июне 2028 г. (доходность 5,6%).