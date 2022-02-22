Фондовый рынок начал восстанавливаться после падения

Далимов из «Атона» настроен менее оптимистично, по его мнению, процесс восстановления может занять год, два или даже три. Россия всегда – и до текущих событий, и после – будет иметь некий дисконт по отношению к другим EM-рынкам и западным экономикам. Но РТС сейчас 1200 пунктов, продолжает эксперт, при этом нефть торгуется вблизи $100, а цены на металлы и другую продукцию тоже «в космосе», поэтому у индекса есть шанс восстановиться до 1400-1500 пунктов до конца года с учетом дивидендов. Но при условии, продолжает Далимов, что дальнейшей эскалации не будет, а санкции не будут жесткими: в таком случае волатильно, но рынок будет восстанавливаться.