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Как инвестору защититься от геополитического риска

Во что вкладываться, а что продавать в моменты неопределенности
Инга Сангалова
Даже при самом негативном сценарии с военными действиями и санкциями российский рынок акций остается привлекательным, считают эксперты / Евгений Разумный / Ведомости

Геополитика в последние несколько дней снова вышла на первый план: в западных СМИ стали появляться точные даты и время якобы вторжения российской армии на Украину, а правительства США и европейских стран рекомендуют своим гражданам покинуть Украину. Такая риторика приводит к повышенной волатильности на рынках, несмотря на то что российские официальные лица не раз опровергали планы «вторжения». «Ведомости» опросили аналитиков, в какие активы вложиться, долю каких сократить в портфеле, а от каких избавиться.

Защитную часть портфеля следует увеличить в моменты повышенной волатильности, говорит старший портфельный управляющий «Сбер управление активами» Григорий Островский. Один из базовых подходов к ребалансировке портфеля в период высокой волатильности – увеличение доли денежных средств в портфеле до стабилизации ситуации на рынке, говорит инвестиционный консультант ФГ «Финам» Марат Райхель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных