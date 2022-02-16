Как инвестору защититься от геополитического риска

Как инвестору защититься от геополитического рискаВо что вкладываться, а что продавать в моменты неопределенности
Геополитика в последние несколько дней снова вышла на первый план: в западных СМИ стали появляться точные даты и время якобы вторжения российской армии на Украину, а правительства США и европейских стран рекомендуют своим гражданам покинуть Украину. Такая риторика приводит к повышенной волатильности на рынках, несмотря на то что российские официальные лица не раз опровергали планы «вторжения». «Ведомости» опросили аналитиков, в какие активы вложиться, долю каких сократить в портфеле, а от каких избавиться.
Защитную часть портфеля следует увеличить в моменты повышенной волатильности, говорит старший портфельный управляющий «Сбер управление активами» Григорий Островский. Один из базовых подходов к ребалансировке портфеля в период высокой волатильности – увеличение доли денежных средств в портфеле до стабилизации ситуации на рынке, говорит инвестиционный консультант ФГ «Финам» Марат Райхель.