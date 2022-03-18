Мосбиржа начнет торги ОФЗ 21 марта: чего ждать на рынке

Мосбиржа начнет торги ОФЗ 21 марта: чего ждать на рынкеДоходность гособлигаций может закрепиться на уровне ключевой ставки
Спустя три недели Банк России решил открыть с 21 марта секцию фондового рынка Московской биржи, начав с торгов гособлигациями. Чтобы избежать сильной волатильности и сбалансировать рынок, Банк России сам будет выкупать ОФЗ, сообщила его председатель Эльвира Набиуллина: столько, сколько потребуется для завершения подстройки цен финансовых инструментов к новым условиям.
Затем Банк России намерен продать выкупленные объемы ОФЗ по графику. Это необходимо, чтобы нейтрализовать влияние на монетарную политику регулятора. О сроках и графике ЦБ сообщит, когда ситуация на финансовом рынке нормализуется. Когда откроются другие секции фондового рынка, Банк России объявит дополнительно.
Торги 21 марта будут проходить с 10.00 до 11.00 мск в режиме дискретного аукциона, с 13.00 до 17.00 мск – в обычном режиме. Короткие продажи по ОФЗ будут запрещены. Также будет работать валютный и денежный рынок, рынок репо и торги некоторыми контрактами срочного рынка.
Доходность ОФЗ с ближайшим сроком погашения (20 июля 2022 г.) составляла на Мосбирже до закрытия 13,34%, доходность облигации со сроком погашения в конце 2022 г. – 13,22%. По последним данным Минфина, рынок рублевого госдолга сейчас превышает 15,7 трлн руб. Менее 20% всех выпусков ОФЗ держат иностранцы.
Но 15,7 трлн руб. – это выпущенный размер по номиналу, по текущим ценам сумма уже существенно меньше, говорит портфельный управляющий УК «Альфа–Капитал» Евгений Жорнист. Из них порядка 9,9 трлн руб. – ОФЗ с фиксированным купоном, которые формируют «кривую доходностей». Принадлежащий нерезидентам, то есть недоступный для продажи объем, – порядка 3 трлн руб. Эксперты оценивают, что доходности ОФЗ после открытия торгов могут упасть до уровня ключевой ставки ЦБ – 20%.
Поддержка ОФЗ со стороны ЦБ в первую очередь позволит избежать повышенной волатильности котировок при открытии торгов, говорит начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Даже сообщение о такой поддержке может настроить рыночных участников на более спокойный лад. Вряд ли потребуются существенные суммы для поддержки рынка, считает эксперт, а в случае нового внешнего негатива он быстро стабилизируется.
Доходности по гособлигациям, как ожидает аналитик, приблизятся к уровню ключевой ставки и депозитов в крупнейших банках и будут торговаться в диапазоне 19–25% годовых. Существенных продаж ОФЗ из портфелей российских банков Малиновский не ожидает – им потребуется фиксировать убытки, тогда как ЦБ ранее разрешил банкам при расчете нормативов использовать докризисные цены. А нерезиденты ограничены в возможности продажи гособлигаций, что в совокупности существенно ослабит давление продавцов на рынке. Скорее всего, резюмирует аналитик, продавать бумаги смогут физлица, а также фонды, которым понадобятся средства для погашения паев пайщиков.
Очевидно, что рынок должен открыться на кардинально иных уровнях по сравнению с закрытием «до заморозки», но сказать, какие объемы будет выкупать регулятор, невозможно, говорит Жорнист. Но на фоне запрета на продажи для нерезидентов, желающих продавать по столь сильно выросшим доходностям, будет мало, считает эксперт, поэтому средств для поддержки тоже потребуется немного.
Цели скупить весь объем ОФЗ у Банка России нет – только поддержание котировок, отмечает директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.
Покупка ОФЗ Банком России – сам по себе стабилизирующий фактор для рынка: это снимет панические настроения и задаст ценовые ориентиры, говорит главный управляющий портфелем УК «Атон менеджмент» Константин Святный. Инвесторам лучше занять выжидательную позицию, считает он.
Выкуп гособлигаций регулятором поможет в том смысле, что рынок будет знать о наличии большого покупателя, замечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. По–видимому, Банк России будет стремиться к тому, чтобы доходности ОФЗ не ушли намного выше уровня ключевой ставки, считает он. Важно, чтобы рынок увидел достаточные для удовлетворения продавцов цены и объем спроса со стороны регулятора, говорит начальник управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.
По сути, этот аналог механизма «количественного смягчения» (QE, выкуп Центробанками активов с рынка) успешно применяли ЕЦБ, ФРС, регуляторы Швейцарии и Японии, и эти меры помогали поддерживать рынок, особенно в кризисных ситуациях, напоминает Александров. Но Банк России эту меру использует не как инструмент денежно–кредитной политики, а способ поддержания финансовой стабильности, отмечает он. Технически важен сам факт выхода ЦБ на рынок как ключевого покупателя.
Поддержание рынка ОФЗ должно предоставить дополнительную ликвидность рынку, а также помочь с исполнением плана Минфина по заимствованиям в 2022 году, который, как считает главный экономист Sova Capital Артем Заигрин, может быть значительно сокращен в этом году. Три недели назад Минфин приостановил еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. «Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн руб. при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях 2,2 трлн руб.) позволяет гибко подходить к графику размещений», – отмечало ведомство.