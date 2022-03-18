Мосбиржа начнет торги ОФЗ 21 марта: чего ждать на рынке

Доходности по гособлигациям, как ожидает аналитик, приблизятся к уровню ключевой ставки и депозитов в крупнейших банках и будут торговаться в диапазоне 19–25% годовых. Существенных продаж ОФЗ из портфелей российских банков Малиновский не ожидает – им потребуется фиксировать убытки, тогда как ЦБ ранее разрешил банкам при расчете нормативов использовать докризисные цены. А нерезиденты ограничены в возможности продажи гособлигаций, что в совокупности существенно ослабит давление продавцов на рынке. Скорее всего, резюмирует аналитик, продавать бумаги смогут физлица, а также фонды, которым понадобятся средства для погашения паев пайщиков.