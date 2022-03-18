Путин расширил полномочия ЦБ по регулированию валютных операций в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования, тем самым предоставив Центробанку возможность ограничивать некоторые валютные операции иностранных компаний. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
В частности, с этого дня совет директоров ЦБ может устанавливать предельный размер ряда операций, осуществляемых со счетов в российских банках:
- перевода со счетов иностранных компаний, зарегистрированных в недружественных России странах, в пользу других зарубежных компаний из недружественных государств;
- перевода со счетов иностранных компаний из недружественных стран на открытые в недружественных государствах счета граждан и компаний;
- то же самое касается и переводов средств без открытия банковских счетов; кроме того, ЦБ наделяется правом устанавливать предельную сумму валюты, которую любые иностранные компании могут приобрести в России.
Также регулятор сможет ограничивать размер предоплаты или аванса, которые российские резиденты перечисляют иностранным лицам. Однако эта мера не распространяется на граждан, банки и госкорпорацию ВЭБ.РФ.
До 31 декабря этого года российским резидентам без разрешения ЦБ нельзя:
- оплачивать доли, вклады, паи в имуществе иностранных компаний;
- осуществлять взнос в пользу иностранных компаний в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).
Также указ уточняет ранее установленные требования по обязательной продаже российскими экспортерами 80% валютной выручки в течение трех рабочих дней со дня получения средств. В частности, ЦБ может разрешить сделать это в иной срок или не исполнять требование вовсе, если деньги направляются на погашение кредитных обязательств в российских банках.
До 1 сентября этого года обязательства по договорам банковского счета или вклада, выраженные в иностранной валюте, заключенные между попавшими под санкции банками и российскими компаниями, считаются исполненными, даже если они выполнены в рублях с учетом актуального курса, установленного ЦБ. Мера касается договоров, заключенных до введения ограничений.
10 марта ЦБ сообщил, что иностранные компании и индивидуальные предприниматели в период с 10 марта по 10 сентября не смогут получить в России наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены. Днем ранее регулятор ввел новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября. В соответствии с правилами клиент может снять до $10 000, а остальное получить в рублях по курсу, который будет в день выдачи средств. Вне зависимости от того, в какой валюте открыт счет, деньги предоставят в американских долларах.
Кроме того, ЦБ ввел комиссию на покупку валюты на бирже. Она составляет 12% от общей суммы как для физических, так и для юридических лиц.
Также Путин подписал указ, запрещающий со 2 марта вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму более $10 000. Вдобавок с 1 марта российским компаниям и гражданам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом, а также проводить валютные операции с электронными кошельками.
Меры реализуются в связи с санкциями, введенными Евросоюзом (ЕС), США и рядом других стран в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, западные государства запретили совершать любые операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ. Ограничительные меры распространены и на российский госдолг. В США, ЕС и других странах пояснили, что таким образом стремятся отрезать Россию от возможности получать средства за рубежом. Около $300 млрд международных резервов ЦБ (около половины) из-за санкций также оказались замороженными. Также США и ЕС запретили предоставлять России банкноты, номинированные в долларах и евро.