Путин расширил полномочия ЦБ по регулированию валютных операций в России

10 марта ЦБ сообщил, что иностранные компании и индивидуальные предприниматели в период с 10 марта по 10 сентября не смогут получить в России наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены. Днем ранее регулятор ввел новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября. В соответствии с правилами клиент может снять до $10 000, а остальное получить в рублях по курсу, который будет в день выдачи средств. Вне зависимости от того, в какой валюте открыт счет, деньги предоставят в американских долларах.