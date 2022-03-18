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ЦБ объявил о возобновлении торгов российскими ОФЗ на Мосбирже

Ведомости

Торги российскими гособлигациями возобновятся на Мосбирже с понедельника, сообщила пресс-служба Центробанка. 

«Банк России принял решение 21 марта 2022 г. возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи облигациями федерального займа Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Секция фондового рынка была закрыта на торговой площадке с 28 февраля. 26 и 27 февраля торги не проводились ввиду выходных дней.

Также ЦБ объявил, что купит российские ОФЗ «для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности». Впоследствии он продаст эти активы. Точный срок проведения операций ЦБ не назвал.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Тогда российский фондовый рынок стал падать. В частности, на минимуме 25 февраля Индекс государственных облигаций (RGBITR) снижался до 460,82 пункта — минимума с сентября 2018 г. На закрытии торгов 22 февраля показатель составлял 534,8 пункта. 

В итоге ЦБ принял решение закрыть секцию фондового рынка. В этом месяце, за исключением периода 5-8 марта, проводились сделки на валютном и денежном рынках. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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