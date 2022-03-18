ЦБ объявил о возобновлении торгов российскими ОФЗ на Мосбирже
Торги российскими гособлигациями возобновятся на Мосбирже с понедельника, сообщила пресс-служба Центробанка.
«Банк России принял решение 21 марта 2022 г. возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи облигациями федерального займа Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Секция фондового рынка была закрыта на торговой площадке с 28 февраля. 26 и 27 февраля торги не проводились ввиду выходных дней.
Также ЦБ объявил, что купит российские ОФЗ «для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности». Впоследствии он продаст эти активы. Точный срок проведения операций ЦБ не назвал.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Тогда российский фондовый рынок стал падать. В частности, на минимуме 25 февраля Индекс государственных облигаций (RGBITR) снижался до 460,82 пункта — минимума с сентября 2018 г. На закрытии торгов 22 февраля показатель составлял 534,8 пункта.
В итоге ЦБ принял решение закрыть секцию фондового рынка. В этом месяце, за исключением периода 5-8 марта, проводились сделки на валютном и денежном рынках.