ЦБ объявил о возобновлении торгов российскими ОФЗ на Мосбирже

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Тогда российский фондовый рынок стал падать. В частности, на минимуме 25 февраля Индекс государственных облигаций (RGBITR) снижался до 460,82 пункта — минимума с сентября 2018 г. На закрытии торгов 22 февраля показатель составлял 534,8 пункта.