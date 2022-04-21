Россельхозбанк заплатит проценты по евробондам в рублях

Россельхозбанк заплатит проценты по евробондам в рубляхРанее банк не смог выплатить купон на $21,25 млн из-за санкций Великобритании
Россельхозбанк (РСХБ) планирует выплатить проценты по долларовому выпуску еврооблигаций российским и иностранным держателям в рублях, сообщил «Ведомостям» представитель банка. РСХБ не смог перечислить проценты по евробондам в долларах на $21,25 млн из-за того, что лондонский банк-агент Bank of New York Mellon отказался принимать платеж из-за наложенных на РСХБ санкций Великобритании. Речь идет о договоре субординированного займа, выпущенного в 2013 г. на сумму $500 млн под 8,5% годовых с погашением в 2023 г.
Пока конкретный механизм выплаты прорабатывается банком, о способе технического проведения платежа он сообщит инвесторам в ближайшее время. У РСХБ достаточно запаса ликвидности, чтобы в полном объеме исполнять свои обязательства перед инвесторами, заверил представитель банка.
Схему с выплатой процентов по евробондам в рублях уже реализовал ВТБ, став первой российской компанией, реализовавшей платеж таким способом (до этого так делал только Минфин), писали «Ведомости». Среди причин, помимо невозможности платить из-за санкций Запада, банк ссылался на мартовский указ президента, который обязывает эмитентов платить по своим долговым обязательствам свыше 10 млн руб. только в рублях.
15 апреля ВТБ выплатил купон на $52 млн по выпуску на $1,5 млрд по курсу ЦБ на этот день – 81,28 руб./$. Таким образом, банк направил держателям 4,2 млрд руб. Выпуск субординированного долга осуществлялся зарубежными эмитентами, которые находятся либо в Люксембурге, либо в Ирландии – ВТБ попал под санкции Великобритании и ЕС.
Выплата процентов поделилась на два транша – для держателей из России и дружественных стран и для резидентов недружественных стран. Первые получили средства $27 млн в рублях на свои счета. Оставшиеся $25 млн были зачислены на рублевый счет типа С, также в рублях. Эти счета по указу президента предназначены специально для инвесторов из недружественных стран. Контрагенты ВТБ из этих государств получили платеж заблокированным, объясняет член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По логике указа держатели евробондов должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов России (сейчас заморожено порядка $300 млрд резервов ЦБ) – если эти государства разблокируют средства, то тогда они могут претендовать на получение купонной выплаты.
Теперь ВТБ планирует платить купоны таким образом и по трем остальным валютным выпускам.
20 апреля РСХБ сообщил, что не выплатил проценты по субординированным долларовым облигациям из-за введенных Великобританией санкций. Банк заранее попросил разрешения ЦБ провести купонный платеж в долларах в пользу эмитента и запросил лондонское отделение Bank of New York Mellon, платежного агента по выпуску евробондов, направить платежную инструкцию банку. Но иностранный банк не подтвердил готовность принять платеж от РСХБ и выплатить проценты депозитариям (Euroclear, Clearstream, DTC) и затем держателям облигаций из-за санкций.
ВТБ, а также Московский кредитный банк и Сбербанк являются крупнейшими эмитентами еврооблигаций в иностранной валюте. Все они находятся под санкциями западных стран.
С проблемами выплат купонов и погашением евробондов столкнулось уже множество российских компаний и банков. Совкомбанк, попавший под блокирующие санкции вместе с ВТБ, не смог провести расчеты по четырем евробондам на $1,2 млрд. Банк решил начислять, но временно не выплачивать проценты по двум выпускам еврооблигаций, а по двум выпускам бессрочных бондов приостановить начисления процентов.
Другие компании и банки, скорее всего, также будут использовать подобный ВТБ механизм оплаты, считает старший юрист корпоративной практики КИАП Роман Суслов. Исполнение обязательств перед контрагентами из недружественных стран в рублях становится обычной практикой для России, подтвердил адвокат и партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. На данный момент для банков важно исполнить свои обязательства перед иностранными кредиторами любым доступным способом, в том числе через счет типа С, отметил Суслов. Эмитенты будут стараться демонстрировать, что сделали все от них зависящее, а выплаты не дошли по не зависящим от них причинам, добавил эксперт.
Российская сторона считает, что она таким образом осуществила надлежащее исполнение, иностранные контрагенты считают, что с российской стороны допущен дефолт, пояснил Дубов. Выплата в рублях процентов по евробондам будет считаться дефолтом, когда другая сторона заявит, что ее права нарушены, будет требовать соблюдения обязательств, направлять претензии, грозить судом либо пойдет в суд, пояснил руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин. Если другая сторона промолчит, примет исполнение в рублях, то это не дефолт, добавил эксперт.
В Сбербанке отказались от комментариев. Представители Альфа-банка, Совкомбанка и МКБ не ответили на запрос.