Россельхозбанк заплатит проценты по евробондам в рублях

Выплата процентов поделилась на два транша – для держателей из России и дружественных стран и для резидентов недружественных стран. Первые получили средства $27 млн в рублях на свои счета. Оставшиеся $25 млн были зачислены на рублевый счет типа С, также в рублях. Эти счета по указу президента предназначены специально для инвесторов из недружественных стран. Контрагенты ВТБ из этих государств получили платеж заблокированным, объясняет член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По логике указа держатели евробондов должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов России (сейчас заморожено порядка $300 млрд резервов ЦБ) – если эти государства разблокируют средства, то тогда они могут претендовать на получение купонной выплаты.