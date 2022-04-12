Силуанов опроверг объявление дефолта по евробондам
Информация об объявлении Россией дефолта по евробондам не соответствует действительности, заявил министр финансов Антон Силуанов, слова которого передает «РИА Новости». Зарубежные инвесторы не получили выплаты из-за действий властей США и американских банков, отметил он.
«Информация, опубликованная CNN, не соответствует действительности. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам», — заявил Силуанов.
11 апреля CNN со ссылкой на агентство S&P сообщило, что Россия объявила дефолт по внешнему долгу, так как предложила держателям облигаций платежи в рублях, а не долларах. 9 апреля S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с С до SD, или «выборочный дефолт».
После начала военной операции России на Украине страны Запада заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ — порядка $300 млрд. После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. 6 апреля министерство впервые провело выплаты по еврооблигациям в рублях, так как иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте.
Силуанов считает, что сложившуюся ситуацию нельзя считать дефолтом, так как Россия обладает средствами на исполнение обязательств. «Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств», — отметил министр.
11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объективные причины для дефолта у России отсутствуют. По его словам, страна обладает всем необходимым для выполнения своих обязательств потенциалом, но дефолт может быть «техническим» и «рукотворным». При этом Антон Силуанов в интервью газете «Известия» обвинил западные страны в попытке создания искусственного дефолта в России и заявил, что Россия обратится в суд в случае попыток стран Запада объявить России дефолт из-за невыполнения долговых обязательств по еврооблигациям. Россия, как отметил министр, «предприняла все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты».