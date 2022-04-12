Силуанов опроверг объявление дефолта по евробондам

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объективные причины для дефолта у России отсутствуют. По его словам, страна обладает всем необходимым для выполнения своих обязательств потенциалом, но дефолт может быть «техническим» и «рукотворным». При этом Антон Силуанов в интервью газете «Известия» обвинил западные страны в попытке создания искусственного дефолта в России и заявил, что Россия обратится в суд в случае попыток стран Запада объявить России дефолт из-за невыполнения долговых обязательств по еврооблигациям. Россия, как отметил министр, «предприняла все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты».