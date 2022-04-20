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Финансы

Россельхозбанк из-за санкций не смог выплатить купоны по еврооблигациям

Ведомости

Россельхозбанк (РСХБ) не выплатил проценты по субординированным долларовым облигациям из-за введенных Великобританией санкций, сообщается на сайте банка. Банк не перечислил процентов на общую сумму $21,25 млн компании-эмитенту RSHB Capital S.A. (Люксембург). Речь идет о договоре субординированного займа от 11 октября 2013 г. на сумму $500 млн с процентной ставкой 8,5% годовых и погашением в 2023 г.

РСХБ заранее попросил разрешения ЦБ провести купонный платеж в долларах в пользу эмитента и запросил лондонское отделение Bank of New York Mellon, платежного агента по выпуску евробондов, направить платежную инструкцию банку. Однако лондонский агент не подтвердил готовность принять платеж от РСХБ и выплатить проценты депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC и затем держателям облигаций из-за введенных Великобританией санкций против РСХБ, указано в сообщении.

Банк подтверждает наличие достаточной ликвидности для исполнения всех обязательств, включая выплату тех купонов, которые подлежат уплате 2022 г., и работает над обслуживанием задолженности, говорится на сайте РСХБ.

Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) минфина Британии, ответственный за введение санкций, 24 марта выдал 30-дневную лицензию на приостановку операций пяти российских банков — среди них был и РСХБ. Санкции предусматривают блокировку всех средств и активов организаций. Срок лицензии истекает 23 апреля.

Ранее по теме: США ввели санкции против ВТБ, Банка Москвы и РСХБ
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных