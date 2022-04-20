Россельхозбанк из-за санкций не смог выплатить купоны по еврооблигациям
Россельхозбанк (РСХБ) не выплатил проценты по субординированным долларовым облигациям из-за введенных Великобританией санкций, сообщается на сайте банка. Банк не перечислил процентов на общую сумму $21,25 млн компании-эмитенту RSHB Capital S.A. (Люксембург). Речь идет о договоре субординированного займа от 11 октября 2013 г. на сумму $500 млн с процентной ставкой 8,5% годовых и погашением в 2023 г.
РСХБ заранее попросил разрешения ЦБ провести купонный платеж в долларах в пользу эмитента и запросил лондонское отделение Bank of New York Mellon, платежного агента по выпуску евробондов, направить платежную инструкцию банку. Однако лондонский агент не подтвердил готовность принять платеж от РСХБ и выплатить проценты депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC и затем держателям облигаций из-за введенных Великобританией санкций против РСХБ, указано в сообщении.
Банк подтверждает наличие достаточной ликвидности для исполнения всех обязательств, включая выплату тех купонов, которые подлежат уплате 2022 г., и работает над обслуживанием задолженности, говорится на сайте РСХБ.
Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) минфина Британии, ответственный за введение санкций, 24 марта выдал 30-дневную лицензию на приостановку операций пяти российских банков — среди них был и РСХБ. Санкции предусматривают блокировку всех средств и активов организаций. Срок лицензии истекает 23 апреля.