Россельхозбанк из-за санкций не смог выплатить купоны по еврооблигациям

Россельхозбанк (РСХБ) не выплатил проценты по субординированным долларовым облигациям из-за введенных Великобританией санкций, сообщается на сайте банка. Банк не перечислил процентов на общую сумму $21,25 млн компании-эмитенту RSHB Capital S.A. (Люксембург). Речь идет о договоре субординированного займа от 11 октября 2013 г. на сумму $500 млн с процентной ставкой 8,5% годовых и погашением в 2023 г.