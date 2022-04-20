ВТБ нашел способ заплатить проценты по евробондам

ВТБ нашел способ заплатить проценты по евробондамПлатеж на $52 млн выполнен в рублях по курсу ЦБ, как того требует указ президента
ВТБ, попавший в феврале под блокирующие санкции Запада, выплатил владельцам одного из выпусков еврооблигаций банка купон на $52 млн, но сделал это в рублях. Об этом журналистам сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Выплаты банк произвел 15 апреля с конвертацией по курсу ЦБ – 81,28 руб./$. Таким образом, банк направил держателям 4,2 млрд руб.
Это один из четырех выпусков еврооблигаций ВТБ, сделанных до 2014 г. Секторальные санкции запрещали потом выпускать ВТБ длинный долг, номинированный в валюте. Три выпуска были сделаны в долларах и один - в швейцарских франках, напомнил Пьянов. Выпуск субординированного долга объемом $1,5 млрд осуществлялся зарубежными эмитентами, которые находятся либо в Люксембурге, либо в Ирландии. ВТБ, а также МКБ и Сбербанк являются крупнейшими эмитентами еврооблигаций в иностранной валюте, отмечало издание Frank Media. Все они находятся под санкциями западных стран.
Но ВТБ как банк, попавший под блокирующие санкции, оказался полностью отрезан от зарубежной платежной инфраструктуры в долларах США и не может осуществлять платежи в иностранной валюте «по не зависящим от него причинам», отметил Пьянов. Более того, мартовский указ президента обязывает эмитентов платить по своим долговым обязательствам только в рублях. Таким образом, пояснил топ–менеджер, ВТБ не мог произвести выплаты в валюте. «Поэтому мы своевременно обратились в Центральный банк и получили ответ, позволяющий нам реализовать следующую схему выплаты», – отметил банкир.
Выплата процентов поделилась на два транша – для держателей из России и дружественных стран и для резидентов недружественных стран. На первых пришлась сумма в эквиваленте $27 млн, держатели получили средства в рублях на свои счета. Оставшиеся $25 млн были зачислены на рублевый счет типа С, также в рублях. Эти счета по указу президента предназначены специально для инвесторов из недружественных стран. Контрагенты ВТБ из этих государств получили платеж заблокированным, объясняет Пьянов. По логике указа держатели евробондов должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов России (сейчас заморожено порядка $300 млрд резервов ЦБ) – если эти государства разблокируют резервы средства, то тогда они могут претендовать на получение купонной выплаты.
«Я считаю, что это уникальная, не реализовавшаяся ранее на рынке опция по погашению санкционным банком процентного платежа по евробондам», – отметил Пьянов. По его словам, такая схема полностью выполняет указ президента и обеспечивает, пусть и в рублях, российских резидентов и резидентов дружественных стран купонной выплатой.
Все выпуски евробондов после 2014 г. имеют кодировку «RU» в ISIN, то есть в их документации прописано, что выплаты по ним производятся только в рублях по курсу ЦБ. Все эти выпуски с 2014 по 2022 г. не имеют никаких проблем с платежной инфраструктурой, говорит Пьянов. А вот в проспектах «старых» выпусков не было валютных оговорок, то есть обслуживание долга и процентные платежи купона предполагались в валюте выпуска – долларах либо в швейцарских франках.
Такой способ ВТБ хочет применить к оставшимся трем выпускам. 3 июня будет купонный платеж по бессрочному субординированному займу в размере около $107 млн. 28 июня на сумму менее $1 млн долларов и 24 октября – 14 млн швейцарских франков. По всем этим выпускам ВТБ будем применять выплату в рублях по курсу ЦБ на соответствующую платежную дату с блокировкой платежа, который предназначается резидентам недружественных стран.
«Мы осуществили выплаты в той валюте, которая нам была доступна, и с использованием той финансовой инфраструктуры, которая нам доступна, в соответствии с тем регулированием, которому мы подчиняемся», — резюмировал Пьянов.
С проблемами выплат купонов и погашением евробондов столкнулись уже множество российских компаний и банков. Совкомбанк, вместе с ВТБ (а также Сбербанком, Альфа-банком, «ФК Открытие», Промсвязьбанком и Новикомбанком) попавший под блокирующие санкции, не заплатил 7 апреля купон по евробондам. Банк решил начислять, но временно не выплачивать проценты по двум выпускам еврооблигаций, а по двум выпускам бессрочных бондов приостановить начисления процентов. Россельхозбанк 20 апреля не выплатил проценты по субординированным долларовым облигациям из–за введенных Великобританией санкций: банк не перечислил процентов на общую сумму $21,25 млн. Речь идет о субординированном займе на сумму $500 млн с процентной ставкой 8,5% годовых и погашением в 2023 г.
Россельхозбанк заранее попросил разрешения ЦБ провести купонный платеж в долларах в пользу эмитента и запросил лондонское отделение Bank of New York Mellon, платежного агента по выпуску евробондов, направить платежную инструкцию банку. Но лондонский банк не подтвердил готовность принять платеж и перевести его держателям из-за введенных Великобританией санкций против РСХБ, пояснил банк.