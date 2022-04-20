ВТБ нашел способ заплатить проценты по евробондам

Выплата процентов поделилась на два транша – для держателей из России и дружественных стран и для резидентов недружественных стран. На первых пришлась сумма в эквиваленте $27 млн, держатели получили средства в рублях на свои счета. Оставшиеся $25 млн были зачислены на рублевый счет типа С, также в рублях. Эти счета по указу президента предназначены специально для инвесторов из недружественных стран. Контрагенты ВТБ из этих государств получили платеж заблокированным, объясняет Пьянов. По логике указа держатели евробондов должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов России (сейчас заморожено порядка $300 млрд резервов ЦБ) – если эти государства разблокируют резервы средства, то тогда они могут претендовать на получение купонной выплаты.