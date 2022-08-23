Разделение активов позитивно скажется на бумагах VK, «Сбера» и «Яндекса»Всем трем компаниям это поможет заняться своим профильным бизнесом
Сбербанк и VK наконец «развелись»: в ходе безденежного раздела активов их совместного предприятия «О2О Холдинг» VK получит сервис доставки еды Delivery Club, который затем передаст «Яндексу» в обмен на его новостной агрегатор «Новости» и платформу «Дзен». Оставшиеся активы О2О, в том числе каршеринг «Ситидрайв» и сервисы доставки продуктов «Самокат» и «Кухня на районе», перейдут Сбербанку.
Стороны планируют закрыть сделку до конца 2022 г. после получения разрешений от регулирующих органов. Представитель Сбербанка подтвердил факт подписания обязывающих документов и уточнил, что «Сбер» и VK рассматривают различные варианты дальнейшего развития совместных проектов.
Инвесторы отреагировали на новость позитивно, бумаги всех трех компаний выросли. На момент написания материала расписки «Яндекс» росли на 3,36%, VK – на 4,41%, акции «Сбера» – на 2,97%.
«О2О Холдинг» VK и «Сбер» создали в 2019 г., компании владели по 45%, еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. В марте 2021 г. Financial Times сообщила, что компании «находятся на грани развода». С тех пор акционеры сообщили о закрытии агрегатора такси «Ситимобил», продали сервис петербургской «Транс-миссии», владеющей сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», и безуспешно пытались найти покупателя для «Кухни на районе».
В 2021 г. совокупный убыток О2О составил 43,4 млрд руб., выручка – 58,2 млрд руб., говорилось в отчете «Сбера» по МСФО за 2021 г.
Этот обмен активами положителен как минимум для VK и «Яндекса», говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Сделка всех трех технологических китов – положительная новость для инвесторов, согласна главный аналитик «Ингосстрах–Инвестиций» Евгения Нестеренко: разделение активов поможет всем трем компаниям сосредоточиться на тех проектах, которые ближе всего им по специализации.
Сделка обоснована стратегически, отметил руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ секторов ИК «Ренессанс капитал» Кирилл Панарин: VK отдаст убыточные активы О2О в обмен на прибыльные «Дзен» и «Яндекс.Новости». Это принесет положительный эффект с точки зрения ликвидности, учитывая продолжающиеся высокие убытки в Delivery Club и «Самокате», отмечает эксперт.
Финансирование убыточных активов VK могло привести к дальнейшему ухудшению финансовой устойчивости и долговой нагрузки компании, рассуждает Нестеренко, в то время как приобретение медиаактивов соответствует дальнейшему фокусу на соответствующем сегменте бизнеса. Раздел активов снизит негативные ожидания относительно перспектив VK, но в основном на динамику расписок сейчас влияют другие факторы, продолжает Нестеренко: уменьшение объемов выручки от игрового сегмента и существенное замедление в сегменте онлайн-образования. Также аналитик обращает внимание, что в середине марта компания опубликовала сообщение для акционеров, в котором допустила возможность технического дефолта по бумагам на $400 млн с погашением в 2025 г.
Сделка может положительно повлиять на показатели и привлекательность «Сбера», который получит активы, максимально близкие к текущей экосистеме, что уже было позитивно воспринято рынком, говорит Нестеренко. Но это даст скорее краткосрочный эффект с учетом масштаба Сбербанка, заключает эксперт. Для «Сбера» сделка может обернуться интеграцией «Самоката» и «Сбермаркета», а также большей гибкостью в отношении корпоративных действий, отмечает Панарин.
«Яндекс» же фактически сможет консолидировать рынок ресторанной доставки, учитывая, что им достанется лидер сегмента, Delivery Club, который значительно повысит потенциал монетизации всего интернет-гиганта, считает Панарин. Аналитики SberCIB Investment Research в конце 2021 г. считали: из тех, кто заказывает готовую еду из ресторанов, 17% пользуются сервисом «Яндекс.Еда», сервисом Delivery Club – порядка 30%. Доля «Яндекса» на этом рынке благодаря Delivery Club превысит 80%, что позволит в долгосрочном плане не смотреть на конкуренцию, улучшив юнит-экономику сегмента, считает Буйволов.
Сделка приведет к формированию синергии с текущими сервисами «Яндекс.Еды» и «Лавки», что может стать дополнительным драйвером для роста бизнеса группы, добавляет Нестеренко. Объединение сервисов может помочь оптимизировать логистику курьеров, а синхронизация планов развития компаний в рамках объединенной вертикали позволит более рационально инвестировать в развитие и быстрее достичь целевых экономических показателей, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.
В свою очередь избавление от медийных активов снизит риски «Яндекса», считает Нестеренко. В начале марта гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции, в начале июня та же участь постигла сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Эти решения по большей части были связаны именно с сервисом «Новости», который осуществляет информационную политику властей РФ, писал ряд СМИ.
Долгосрочная целевая цена на горизонте года по «Яндексу» от БКС – 3800 руб., что подразумевает рост почти на 85%, по VK – 640 руб. (+47%).