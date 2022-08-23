Разделение активов позитивно скажется на бумагах VK, «Сбера» и «Яндекса»

Финансирование убыточных активов VK могло привести к дальнейшему ухудшению финансовой устойчивости и долговой нагрузки компании, рассуждает Нестеренко, в то время как приобретение медиаактивов соответствует дальнейшему фокусу на соответствующем сегменте бизнеса. Раздел активов снизит негативные ожидания относительно перспектив VK, но в основном на динамику расписок сейчас влияют другие факторы, продолжает Нестеренко: уменьшение объемов выручки от игрового сегмента и существенное замедление в сегменте онлайн-образования. Также аналитик обращает внимание, что в середине марта компания опубликовала сообщение для акционеров, в котором допустила возможность технического дефолта по бумагам на $400 млн с погашением в 2025 г.