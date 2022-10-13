Минфин утвердил законопроект о переводе ИИС между брокерами без потери льгот

На данный момент инвесторам доступно два типа ИИС с двумя типами налоговых льгот: первый предполагает налоговый вычет в 13% с суммы взносов за год. Лимит инвестиций — не более 400 000 руб., то есть максимально в виде вычета можно получить 52 000 руб. в год. Весь доход по операциям на счете второго типа освобождается от уплаты налога. Но внести на любой из двух ИИС можно не более 1 млн руб. в год. ИИС второго типа предполагает вычет «на выход» — освобождение от налога на полученный от инвестиций доход при закрытии счета. Льгота для двух типов ИИС действует при условии, если счет закрыт не ранее чем через три года. По данным Мосбиржи на август 2022 г, всего открыто 5,6 млн счетов.