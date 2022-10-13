Минфин утвердил законопроект о переводе ИИС между брокерами без потери льгот

Минфин утвердил законопроект о переводе ИИС между брокерами без потери льготПроблема с утратой из-за санкций преференций по инвестициям решится до конца года
Минфин урегулировал разногласия по законопроекту о сохранении налоговых льгот инвесторов, чьи иностранные активы переводились от подпавших под санкции брокеров к другим профучастникам, рассказал «Ведомостям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в кулуарах уральской конференции НАУФОР. По его словам, одни профучастники переводили активы, а другие — счета целиком и какие-то варианты удалось решить разъяснениями Минфина касательно Налогового кодекса, а какие-то потребовали изменений в законодательство. Основная задача — технически урегулировать вопрос сохранения льготы, принадлежащей по праву инвестору, резюмировал он.
ЦБ рассчитывает на одобрение документа до конца года — проект «уже доточен», сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния на форуме. «Мы очень сильно верим, что в эту сессию он будет принят, то есть до конца года, до конца налогового периода», – отметил Габуния. По его словам, клиенты сохранят льготы и вопрос «именно технический, а не идеологический».
Проблема с сохранением налоговых льгот возникла после того, как брокеры российских банков попали под блокирующие санкции: большинство игроков решило передать иностранные активы своих клиентов другому профучастнику. Но при переводе части бумаг с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) инвесторы теряли право на налоговые преференции: досрочный (до истечения трехлетнего срока с даты заключения договора) перевод означал закрытие старого ИИС у подсанкционного брокера и открытие нового у другого.
Законопроект сможет решить эту проблему для одного крупного профучастника, добавил Чебесков, не назвав его. Один из самых известных на рынке кейсов – это ситуация с клиентами ВТБ (включен в список SND), чьи иностранные бумаги «застряли» у его брокера. Около 500 владельцев ИИС, обслуживавшихся у брокера банка, так и не смогли перевести активы к другим профучастникам. Как объяснял ВТБ, некоторые иностранные ценные бумаги не обслуживались в Национальном расчетном депозитарии и учитывались напрямую в иностранных депозитариях Euroclear Bank S.A./N.V или Citi. через депозитарий ВТБ.
Представитель ВТБ сообщил «Ведомостям», что банк принимал участие в разработке процедуры передачи активов и прав с обязательствами по договору ИИС от одного брокера другому с условием сохранения льготы. Клиенты, чьи ИИСы и активы на них были полностью переведены к другим профучастникам, льготу сохранили, подтвердил он. Но в ряде случаев, когда клиенты самостоятельно переводили ИИС, часть ценных бумаг могла не перевестись и остаться в прежнем брокере, отметил он. Для таких случаев и необходимы поправки.
Минфин в июне сообщал о разработке законопроекта, который бы позволил инвесторам иметь два ИИС одновременно — на второй счет предполагалось зачислить активы, которые оказались заморожены из-за санкций в адрес брокеров. Законопроект рассчитывали внести в весеннюю сессию, но не успели из-за разногласий между ведомствами, писали «Ведомости»
На данный момент инвесторам доступно два типа ИИС с двумя типами налоговых льгот: первый предполагает налоговый вычет в 13% с суммы взносов за год. Лимит инвестиций — не более 400 000 руб., то есть максимально в виде вычета можно получить 52 000 руб. в год. Весь доход по операциям на счете второго типа освобождается от уплаты налога. Но внести на любой из двух ИИС можно не более 1 млн руб. в год. ИИС второго типа предполагает вычет «на выход» — освобождение от налога на полученный от инвестиций доход при закрытии счета. Льгота для двух типов ИИС действует при условии, если счет закрыт не ранее чем через три года. По данным Мосбиржи на август 2022 г, всего открыто 5,6 млн счетов.