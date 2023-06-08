Акции «Яндекса» растут после новости о сохранении листинга на NASDAQ

Акции «Яндекса» растут после новости о сохранении листинга на NASDAQТорги могут возобновиться лишь после завершения реструктуризации, полагают аналитики
Американская биржа NASDAQ отменила решение о делистинге бумаг «Яндекса», сообщил представитель компании. В феврале 2022 г., после начала спецоперации, площадка приостановила торги акциями компании, а этой весной объявила о процедуре делистинга. После публикации новости бумаги «Яндекса» прибавляли на Московской бирже 2,94%, к 14:30 мск рост скорректировался на 2,53%.
В сообщении «Яндекса» говорится, что NASDAQ учла аргументы компании при принятии решения об отмене делистинга: доводы о соблюдении интересов инвесторов компании и о ее планируемой реструктуризации. Предполагается, что бизнес автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке. Их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.
Ценные бумаги «Яндекса» продолжат находиться в биржевом списке NASDAQ, но торги по ним пока проводить пока не будут. Представитель «Яндекса» отказался комментировать перспективу возобновления торгов.
Мартовское решение NASDAQ об отмене листинга акций «Яндекса» могло быть вызвано тем, что бизнес компании в значительной степени связан с Россией, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Отмене решения могло способствовать значительное число американских акционеров и отсутствие санкций против компании и ее менеджмента, добавил эксперт. Решение NASDAQ указывает на то, что может быть найдена конфигурация реструктуризации, которая бы устроила все основные заинтересованные стороны, добавляет старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов.
Владельцы головной нидерландской структуры «Яндекса», Yandex N.V., сумели разработать и предложить NASDAQ схему, позволяющую снизить потенциальные издержки зарубежных акционеров, полагает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Если бы делистинг состоялся, зарубежные акционеры «Яндекса» остались бы владельцами голландского холдинга Yandex N.V., основные активы которого на данный момент находятся в России, пояснил эксперт. Зарубежным акционерам будет легче продать акции, если они этого захотят: например, на внебиржевых торгах или после возобновления торгов на NASDAQ. Сама биржа в этом случае действует в интересах акционеров Yandex N.V., не наносит ущерб собственной стратегии развития и не вызывает нареканий собственных властей, полагает Делицын.
Торги бумагами «Яндекса» на NASDAQ могут возобновиться после завершения реструктуризации компании, считает Ващенко. Есть шанс, что это произойдет до конца года, добавил он. Перспектива возобновления торгов должна способствовать готовности миноритарных акционеров, особенно зарубежных, одобрить реструктуризацию на собрании акционеров, полагает Белов.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова расценивает новость о сохранении «Яндексом» листинга на NASDAQ как нейтральную.
19 мая Bloomberg сообщил, что владелец «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов направили в «Яндекс» предложение о покупке контроля в российском подразделении компании. По словам источников издания, речь идет о покупке не менее 51% бизнеса «Яндекса», который оценивается в 560-600 млрд ($7-7,5 млрд) c учетом требования властей по дисконту в 50% при продаже иностранцами активов в России. 23 мая стало известно, что ВТБ заинтересован в покупке доли в российском IT-гиганте в составе консорциума инвесторов и подал соответствующую заявку. 25 мая представитель «Яндекса» сообщил, что там рассматривают заявки потенциальных инвесторов на покупку различных пакетов в компании. Новые владельцы не получат контроль над компанией, его сохранит за собой менеджмент «Яндекса», подчеркнул представитель компании.
Сейчас основным акционером компании по-прежнему является Lastar Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он контролирует 45,1% голосующих акций и 8,5% акционерного капитала. В свободном обращении находятся 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала. В 2022 г. траст передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании.
Помимо «Яндекса» NASDAQ также объявила о делистинге бумаг Ozon, Qiwi и HeadHunter, если те не оспорят это. Все эмитенты уже обжаловали решение площадки. Комиссия по слушаниям NASDAQ оставила в силе делистинг бумаг Ozon, но компания намерена повторно оспорить его в следующей инстанции в течение двух недель.
Ozon не нарушал правила и процедуры NASDAQ и оспорит решение биржи в апелляционной инстанции второго уровня, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Решение по этой апелляции будет окончательным – до его вынесения депозитарные расписки Ozon продолжат находиться в биржевом списке NASDAQ.