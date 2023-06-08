Акции «Яндекса» растут после новости о сохранении листинга на NASDAQ

19 мая Bloomberg сообщил, что владелец «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов направили в «Яндекс» предложение о покупке контроля в российском подразделении компании. По словам источников издания, речь идет о покупке не менее 51% бизнеса «Яндекса», который оценивается в 560-600 млрд ($7-7,5 млрд) c учетом требования властей по дисконту в 50% при продаже иностранцами активов в России. 23 мая стало известно, что ВТБ заинтересован в покупке доли в российском IT-гиганте в составе консорциума инвесторов и подал соответствующую заявку. 25 мая представитель «Яндекса» сообщил, что там рассматривают заявки потенциальных инвесторов на покупку различных пакетов в компании. Новые владельцы не получат контроль над компанией, его сохранит за собой менеджмент «Яндекса», подчеркнул представитель компании.