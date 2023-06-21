Зачем субсидировать аренду жилья для молодежи

При этом такая программа едва ли сделает арендаторов более привлекательными для владельцев квартир, считает он. «На самом деле арендаторы, они ведь тоже мыслят категориями другими. Молодежи сдавать квартиру – это тоже тот еще квест. Что там за молодежь попадется? Разнесут тебе квартиру или не разнесут. <….> С точки зрения надежности по оплате всегда есть вероятность, что если арендатор ненадежен изначально, то половину ты будешь получать, а половину нет», – считает он.