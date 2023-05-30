Эксперты оценили последствия расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

Эксперты оценили последствия расширения льготной ипотеки на вторичное жильеВ ЦБ считают, что она может быть адресной для отдельных категорий граждан
Программу льготной ипотеки следует распространить на вторичное жилье только при условии, что продавцы в таких сделках обязательно должны будут купить жилье в новостройке, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «Любое решение в изменении принципов льготной ипотеки должно запускать рабочую цепочку, а не быть точечной акцией, пусть даже и полезной», – считает он.
По его мнению, такая связка [продажа квартиры на вторичном рынке и покупка на первичном] обеспечит «и вовлечение «вторички», и поддержку реализуемых сейчас строительных проектов». Кроме того, эффективность вложенных государством средств будет гораздо выше, считает Пахомов.
О том, что вопрос распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья находится на стадии обсуждения, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. «В части льготной ипотеки на вторичном рынке – эта тема действительно находится в обсуждении в целом», – сказал он.
Заботкин также добавил, что, по мнению ЦБ, имеет смысл обсуждать распространение на вторичный рынок, например, семейной ипотеки, которая рассчитана на длительный срок и является более адресной. Он отметил при этом, что существует риск значительного повышения цен на жилье, что нивелирует эффект повышения его доступности.
«На рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – сказал он. Путин отметил, что распространение льгот и на вторичный рынок может положительно отразиться на отрасли в целом.
В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о целесообразности распространения адресных программ льготной ипотеки на вторичное жилье, чтобы поддержать конкретные категории граждан.
Программа льготной ипотеки на новостройки должна была завершиться в 2022 г., но 29 декабря власти продлили ее до 1 июля 2024 г., повысив ставку с 7 до 8%, писали «Ведомости». В России действует еще несколько целевых ипотечных госпрограмм: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).
Риски и нюансы
Инициатива спорная, распространение похожей льготы на «вторичку» может впоследствии нивелировать достигнутый эффект от действия льготной программы на первичном рынке, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Льготная программа семейной ипотеки вводилась с двумя целями: способствование жилищному строительству и формирование условий для более доступного жилья, сказал он «Ведомостям». В результате выигрывали и девелоперы, и банки, и покупатели, которые могли получать выгодные процентные ставки.
Девелоперы, ориентированные на строительство массового жилья, могут остаться в проигрыше, так как интереса у покупателей в силу наличия альтернативных вариантов может поубавиться. Это будет мотивировать их строить еще проще и искать пути делать новое жилье более доступным, в конечном итоге рынок может пережить период спада новых строек, предполагает Жарский. Еще больше пессимизма, на его взгляд, добавляет и тот факт, что доля ипотечных кредитов на вторичном рынке и так значительно велика в сравнении с данными по «первичке», отметил эксперт.
С другой стороны, сейчас на рынке есть процент нераспроданных квартир во «вчерашних» новостройках, которые уже успели стать «вторичкой», но еще не нашли своего покупателя или просто простаивают в черновом варианте, считает собеседник. И распространение льготной кредитной ставки во «вторичке» повышает шансы распродать такие квартиры.
Для того чтобы государственная поддержка работала, необходимо делать ее адресной, а не распространять на весь рынок вторичной недвижимости, считает эксперт рынка жилой недвижимости, генеральный директор «Релайт-Недвижимости» Константин Барсуков.
Расширением программы льготной ипотеки государство пытается решить проблему затоваривания рынка первичного жилья, которая при этом сильно преувеличена, сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, такая мера приведет к увеличению не только спроса, но и цены, причем и на «вторичку», и на новое жилье, так как продавцы вторичного жилья часто используют деньги от продажи на покупку квартир в новостройках.
Такая ситуация на рынке выгодна застройщикам, а также банкам, получающим более надежных заемщиков и компенсацию разницы в ставке от государства, при этом интересы самих граждан не учитываются, отмечает он.
«Надо разделять поддержку застройщиков, граждан и банков. <…> Если мы хотим поддержать застройщиков, то нужно использовать другие инструменты. Например, проектное финансирование: если наполненность эскроу-счетов маленькая, то можно дополнительно профинансировать конкретного застройщика», – считает он.
И для граждан, и для застройщиков более рациональной могла бы быть поддержка в виде грантов на первое жилье для семей (разовая выплата, которую семья может использовать в качестве первоначального взноса или части оплаты покупки жилья), продолжает экономист Александр Исаков.
Цель программы льготного кредитования до сих пор четко не определена, полагает он. Если рассматривать ее как меру поддержки строительного сектора и стабилизации экономики, то она оказалась довольно эффективна в контексте низкой безработицы и стабильной занятости в отрасли, говорит эксперт. При этом, по его словам, как социальная мера льготная ипотека имеет неоднозначный результат (доступность жилья стагнирует, уровень долговой нагрузки вырос), а нормативы по первому взносу делают ее доступной скорее домохозяйствам со средним и высоким доходом.
Исаков отмечает также, что при распространении льготной ипотеки на вторичный рынок может возникнуть риск нецелевого использования программы заемщиком. «Условно говоря, если при продаже на «первичке» возможно с высокой степенью уверенности говорить о том, что целью сделки является приобретение жилья, то в случае со «вторичкой» фиктивная сделка между связанными сторонами дает возможность привлечь средства по низкой ставке и, скажем, разместить их на депозит (или в облигации правительства) по рыночной», – сказал он.