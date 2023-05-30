Эксперты оценили последствия расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

Девелоперы, ориентированные на строительство массового жилья, могут остаться в проигрыше, так как интереса у покупателей в силу наличия альтернативных вариантов может поубавиться. Это будет мотивировать их строить еще проще и искать пути делать новое жилье более доступным, в конечном итоге рынок может пережить период спада новых строек, предполагает Жарский. Еще больше пессимизма, на его взгляд, добавляет и тот факт, что доля ипотечных кредитов на вторичном рынке и так значительно велика в сравнении с данными по «первичке», отметил эксперт.