Орешкин ждет смерти традиционного банкинга

Орешкин ждет смерти традиционного банкингаВласти и банкиры порассуждали о его будущем на форуме ТОЛК
Банки в традиционном виде должны умереть, заявил заместитель главы администрации президента (АП) России Максим Орешкин на форуме Т-банка ТОЛК. Привычная модель себя исчерпала, считает он и поэтому уверен – сектор ждет кардинальная трансформация.
Конкуренция между банками строится уже не на закрытых массивах информации, как раньше, а на качестве алгоритмов и сервисов, уверен Орешкин. Причина – высокая стоимость финансового посредничества для экономики и общества, рассудил он. Например, финансовая система США «сжирает» 2% мирового ВВП – это «слишком большой платеж человечества за довольно простую услугу по управлению средствами», полагает Орешкин.
Также замглавы АП всегда удивлял уровень заработка в банках. «Прости господи, я получал высокую зарплату (Орешкин работал в группе ВТБ. – «Ведомости»), не понимал, почему я получаю гораздо больше, чем инженер, изобретающий самолет или автомобиль», – поделился он.
Переход к платформенной модели организации экономики, вероятно, повлияет на доходы банкиров, поскольку, как ожидает Орешкин, будет давить на традиционный банкинг за счет сокращения транзакционных издержек.
Все сферы экономики переходят от традиционной рыночной экономики к платформенной, основанной на данных и алгоритмах и с гораздо меньшими транзакционными издержками, согласилась председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время своего выступления на ТОЛКе. «Трансформация будет происходить вне зависимости от того, какой институт что хочет», – не сомневается она.
Например, дочерние банки отдельных маркетплейсов с учетом скорости их развития могут уже через 2–3 года войти в список системно значимых, не исключила глава ЦБ. Это будет означать выравнивание условий конкуренции, что очень важно, подчеркнула она.
«Как платформенная экономика влияет на макроэкономическую стабильность? На мой взгляд, задачу поддержания низкой инфляции [она] облегчает, упрощает, потому что предложение товаров через платформы остается более эластичным, т. е. больше реагирует на изменения спроса и могут быть меньшие колебания цен», – добавила Набиуллина.
Эффект платформенной экономики – потребитель получает более качественный продукт по низкой цене, констатировал на том же мероприятии президент «Т-технологий» Станислав Близнюк. Банки, которые ее строят, осуществляют много мелких транзакций на одного клиента, они рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с ним и конкурируют за него, указал он.
«Мы осознанно идем на конкуренцию, но надо делать так, чтобы конкуренция была равномерной. Другой вопрос, что маркетплейсы не открываются. Маркетплейсы говорят: «Дайте нам транзакции, дайте данные». А сами данные не дают. Мобильные операторы не дают, страховые не дают. Сейчас огромное преимущество – это обладание массивом данных, которые недоступны остальным», – резюмировал Близнюк.