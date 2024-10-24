России остался шаг до «банкинга будущего»Он предполагает демократизацию, цифровизацию и усиление роли регулятора
России осталось сделать один шаг до «банкинга будущего», когда обслуживание клиентов станет еще проще, быстрее и удобнее. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» и Центрального университета, с которым ознакомились «Ведомости». Пока ни одна страна не достигла этой стадии развития банковской системы, но Россия, Китай и Казахстан имеют шансы перейти на нее в скором времени, считают авторы работы.
Ступени эволюции
Эксперты изучили банковские системы 31 страны – членов БРИКС+, G20, Казахстана, Узбекистана, Сингапура и Норвегии – и выделили пять ступеней их эволюции в зависимости от уровня клиентоориентированности, технологического и инфраструктурного развития.
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