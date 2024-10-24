России остался шаг до «банкинга будущего»

России осталось сделать один шаг до «банкинга будущего», когда обслуживание клиентов станет еще проще, быстрее и удобнее. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» и Центрального университета, с которым ознакомились «Ведомости». Пока ни одна страна не достигла этой стадии развития банковской системы, но Россия, Китай и Казахстан имеют шансы перейти на нее в скором времени, считают авторы работы.