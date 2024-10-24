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России остался шаг до «банкинга будущего»

Он предполагает демократизацию, цифровизацию и усиление роли регулятора
Артем Кульша
Повышение доступности услуг банков и цифровизация их продуктов увеличат доходы кредитных организаций / Евгений Разумный / Ведомости

России осталось сделать один шаг до «банкинга будущего», когда обслуживание клиентов станет еще проще, быстрее и удобнее. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» и Центрального университета, с которым ознакомились «Ведомости». Пока ни одна страна не достигла этой стадии развития банковской системы, но Россия, Китай и Казахстан имеют шансы перейти на нее в скором времени, считают авторы работы.

Ступени эволюции

Эксперты изучили банковские системы 31 страны – членов БРИКС+, G20, Казахстана, Узбекистана, Сингапура и Норвегии – и выделили пять ступеней их эволюции в зависимости от уровня клиентоориентированности, технологического и инфраструктурного развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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