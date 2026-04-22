В облигации впервые упакуют просрочку коллектора и микрозаймы

Финтех-группа «Свой» выходит на рынок секьюритизации. В мае ID Сollect и МФО Moneyman готовят размещения двух выпусков облигаций по открытой подписке: первый обеспечен портфелем просроченных кредитов коллектора, а второй – портфелем микрозаймов. Общий объем размещения может составить до 3 млрд руб. По словам гендиректора инвестиционной компании «Свой капитал» Евгения Асламова, это первые сделки секьюритизации среди профессиональных участников рынка взыскания и микрофинансирования. Организатор выпуска – Совкомбанк, у которого уже есть многолетний опыт секьюритизации кредитов, в том числе неработающих.