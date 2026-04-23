Сбербанк объединит нефинансовые IT-продукты под новым брендом

Сбербанк объединит нефинансовые IT-продукты под новым брендомБанк не исключает возможности увеличения доли на рынке
Сбербанк создает группу компаний под брендом банка «Сбер2В». В группу войдут дочерние юрлица компании – «Сбераналитика», inSales, «Сбер бизнес софт», «Сберкорус», Doma.ai, «Цифровые решения регионов» (ЦРР) и проч. В совокупности в новую группу компаний вошло более 10 юрлиц банка, занимающихся нефинансовыми сервисами «Сбера».
Под новым брендом банк планирует предоставлять клиентам коробочные решения для автоматизации процессов, аналитики больших данных, работы с искусственным интеллектом (ИИ) и электронным документооборотом (ЭДО). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка.
Задачи объединенной группы компаний направлены на цифровые потребности бизнеса любого масштаба, добавил зампред Сбербанка Анатолий Попов (комментарии «Ведомостям» передал представитель). Бизнес и регионы – клиенты банка – получат надежного и прогрессивного поставщика прикладных технологий для своих целей, говорит он. Объединение позволит оптимизировать внутренние процессы, устранив дублирующие системы и функции, добавил представитель «Сбера».
Собеседник также уточнил, что дополнительных инвестиций при реструктуризации не потребовалось. Капитал юрлиц для компании был объединен, он составил 6,3 млрд руб. Генеральным директором «Сбер2В» назначен Леонид Лишневецкий. Он отвечает за построение экосистемы для бизнеса «Сбера».
Что куда вливается
В 2018 г. Сбербанком было зарегистрировано юрлицо ООО «ТОТ», которое работало под брендом «Сбераналитика», рассказал представитель Сбербанка. В конце марта 2026 г. юрлицо было переименовано в «Сбер2В».
Юрлица ООО «Сбер бизнес софт», ООО «Сбер бизнес решения», ООО «Фьюэл-ап» (сервис оплаты топлива), АО «Деловая среда» (платформа для обучения и бизнеса), ООО «ЦРР», ООО «Сбер такс фри» (ликвидируется) вошли в капитал компании в апреле 2026 г. Выручка «Сбер2В» за 2025 г. составила 3 млрд руб., чистая прибыль – 552 млн руб., следует из СПАРК.
«Сбераналитика» – центр компетенций по работе с большими данными (Big Data), inSales – платформа для управления онлайн-торговлей, «Сбер бизнес софт» разрабатывает IT-решения для автоматизации маркетинга, аналитики и продаж, «Сберкорус» развивает ЭДО, а Doma.ai отвечает за управление жилым фондом и недвижимостью, знает генеральный директор IT-компании SOCRAT Альмир Янборисов. «Цифровые решения регионов» занимаются цифровизацией госсектора и региональной инфраструктуры, включая внедрение AI-агентов и цифровых двойников в АПК и другие отрасли, объясняет он.
Куда меняется «Сбер»
Такая форма организации, как создание единого IT-кластера или «супервендора», нужна для того, чтобы предложить клиентам различные решения от компаний своей экосистемы в единой логике продаж, говорит директор практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт консалтинг» Алексей Богомолов.
Логика заключается в том, что и продающие, и разрабатывающие команды хорошо знают продукты друг друга, а интеграции между решениями так или иначе уже преднастроены, рассуждает он. В такую же бизнес-модель укладывается и холдинг Т1, IТ-кластер «Ростелекома», экосистема «Интерроса», включающая сам «Рексофт», «Яндекс», Т-банк и др., добавил Богомолов.
После объединения клиенты будут приобретать продукт не у «Сбера» непосредственно, а у другой компании, для которой эти продукты главные, это, как правило, хорошо сказывается на позиционировании, говорит партнер фонда ФРИИ, директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев. С одной стороны, «Сбер2В» объединит клиентские базы, продажи, маркетинговые активности и каналы и новая компания сможет пользоваться всеми ресурсами, говорит он.
С другой – аудитории продуктов очень разные, управлять таким активом непросто и синергии может не произойти, добавил Калаев. Помимо этого остаются вопросы, как перестраивать управленческие и коммерческие процессы в компании, рассуждает Богомолов. Интеграция уже сложившихся команд, которые имеют свою корпоративную культуру и устойчивые бизнес-процессы, – вопрос непростой и длительный, требующий серьезных усилий управленческой команды и оптимизации, говорит он.
Это не первая реорганизация активов «Сбера» в последнее время. Например, в октябре 2025 г. он объявил о создании нового блока «Развитие генеративного ИИ» внутри самого банка. Его задача – разработка технологической основы фундаментальных моделей генеративного ИИ. Блок объединил ИИ-решения банка.
Зачем меняется «Сбер»
Объединение компаний в один бренд соответствует логике дальнейшего вывода актива на IPO, полагает Калаев. Подобное сейчас происходит у компании Fabrica.ONE, которая входит в группу «Софтлайн» и в ближайшее время выходит на биржу, приводит пример он.
Малые и средние компании, вышедшие из инвестиционной фазы, внутри одной группы имеют тренд к объединению, напоминает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Так уже делает «Яндекс» – они объединили юниты, продукты и технологии для своих корпоративных пользователей в рамках Yandex b2b Tech и это нормальный процесс для бизнеса, подчеркивает он.
Сам по себе подобный процесс ничего не стоит и инвестиций не требует либо очень маленьких, добавил сооснователь клуба ShareAI Александр Горный. Другой вопрос, что дальнейшие «вливания» в группу могут увеличиться для развития доли на рынке, говорит он.