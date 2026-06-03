Продажи жилья через цифровые платформы принесли экономике до 5,8 трлн рублей

Цифровые платформы недвижимости перестали быть исключительно маркетинговым инструментом, они превратились в канал перераспределения инвестиционного спроса, сказано в исследовании. Там уточняется, что каждый рубль подобных вложений, привлеченный через такие сервисы, создает 4,4 руб. совокупного эффекта в различных отраслях. Причем наибольший эффект – в строительной сфере (1,57 руб.), торговле и услугах (0,7 руб.), производстве машин и оборудования (0,65 руб.), а также строительных материалов (0,54 руб.). За три года вклад платформенного канала в строительство и смежные отрасли увеличился с 949 млрд до 1,24 трлн руб., считают в центре «Аналитика.Бизнес.Право». Основными выгодоприобретателями в данном случае стали девелоперы, производители стройматериалов и оборудования, а также компании из сферы торговли, услуг, энергетики и ЖКХ.