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Главная / Финансы /

Продажи жилья через цифровые платформы принесли экономике до 5,8 трлн рублей

Этот показатель равен 2,7% ВВП
Лиана Липанова
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи жилья через цифровые платформы принесли российской экономике в 2025 г. 5,8 трлн руб., что эквивалентно 2,7% ВВП, говорится в исследовании центра «Аналитика.Бизнес.Право». По данным этой организации, этот показатель на 80% превышает итоги позапрошлого года. Тогда совокупный вклад жилищных инвестиций составил 3,22 трлн руб. 

Цифровые платформы недвижимости перестали быть исключительно маркетинговым инструментом, они превратились в канал перераспределения инвестиционного спроса, сказано в исследовании. Там уточняется, что каждый рубль подобных вложений, привлеченный через такие сервисы, создает 4,4 руб. совокупного эффекта в различных отраслях. Причем наибольший эффект – в строительной сфере (1,57 руб.), торговле и услугах (0,7 руб.), производстве машин и оборудования (0,65 руб.), а также строительных материалов (0,54 руб.). За три года вклад платформенного канала в строительство и смежные отрасли увеличился с 949 млрд до 1,24 трлн руб., считают в центре «Аналитика.Бизнес.Право». Основными выгодоприобретателями в данном случае стали девелоперы, производители стройматериалов и оборудования, а также компании из сферы торговли, услуг, энергетики и ЖКХ.

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