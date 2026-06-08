Сбербанк: доля зарплат в конвертах у малого бизнеса достигла 20-25%Среди малого бизнеса рост почти в 2 раза, а среди ИП – в четыре
Сбербанк, как крупнейший игрок платежного рынка, фиксирует, что вместе с ростом платежей наличными растет и зарплата в конвертах, рассказал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. Среди малого бизнеса доля зарплат в конвертах выросла примерно до 20-25% от общих объемов с прежних 10-15%. А у индивидуальных предпринимателей (ИП) с тех же 10-15% взлетела до 40%, сказал банкир.
«Раньше часто такая зарплата выплачивалась через банковский сектор переводами между физлицами, но сейчас переводы стали тоже снижаться и все это уходит в наличность», – говорит Скворцов.
Сбербанк внимательно отслеживает и анализирует динамику, связанную с ростом наличного оборота. По данным «Сбера», доля безналичной оплаты клиентов за товары и услуги в I квартале 2026 г. составила 75,9% и снизилась на 3,1 п. п. относительно конца 2025 г. (79%).
Данные Сбербанка отличаются от статистики ЦБ: доля безналичных платежей в розничном обороте в I квартале выросла на 0,9 п. п. за квартал и достигла 88,9%. Но, как пояснил Скворцов, Банк России, во-первых, не учитывает в своих расчетах возвраты, когда, например, клиенты покупают что-то на маркетплейсах и потом возвращают. Во-вторых, ЦБ включает в расчеты то, что исключает сам Сбербанк, – погашения кредитов, переводы на счета брокерских компаний, расчеты за недвижимость и так далее. Все это в итоге сильно завышает показатель, отметил финансовый директор банка.
Спрос на наличные в России в этом году достиг максимума с сентября 2022 г., когда в стране была объявлена частичная мобилизация. За март и апрель 2026 г. в обращение поступило свыше 900 млрд руб., с учетом февраля цифра превысила 1,1 трлн руб. – это больше, чем за весь 2025 г., свидетельствуют данные Банка России.
В апреле объем наличных в обращении вырос на 600 млрд руб. Если исключить данные за декабри, когда традиционно растет спрос на наличность, этот показатель стал максимальным с сентября 2022 г., писал РБК.
Весь объем наличных денег в обращении составляет почти 19,8 трлн руб. По прогнозу Сбербанка, в конце года цифра превысит 20 трлн руб. «Даже, может быть, будет 20,6 трлн руб. наличности. Это очень много», – сказал Скворцов.
Но деньги не возвращаются в банковскую систему. «Раньше они всегда возвращались через инкассацию, через взносы наличными в банкоматы. Этой тенденции нет – клиенты эти деньги оставляют у себя», – говорит Скворцов.
Также Сбербанк видит очень большой рост количества новых компаний малого бизнеса с оборотом до 1 млн руб. в месяц. Если раньше в месяц их появлялось по 10 000 – 20 000 штук, то сейчас – по 60 000 – 70 000. При этом в сегменте компаний с оборотом от 1 до 5 млн руб., напротив, новые регистрации снижаются. Это говорит о том, что действующие компании перешли к более активному дроблению бизнеса, выделяя новые субъекты, чтобы уместиться в 20 млн руб. оборота в год и сохранить упрощенный режим налогообложения, сказал Скворцов. С 1 января малый бизнес с годовой выручкой от 20 млн руб., работающий на упрощенной системе налогообложения (УСН), впервые стал плательщиком НДС, до этого порог находился на уровне 60 млн руб.
Вдобавок, продолжает Скворцов, Сбербанк наблюдает много рекламы товаров и услуг, где всегда есть приписка – «если заплатите наличными, то будет скидка гигантского масштаба, от 5 до 15%». Такой скидкой бизнес не пытается освободиться от платы за эквайринг (в нем обычно комиссия до 3%) – он пытается избежать дополнительного налогообложения, говорит финдиректор.
«Это очень тревожные тенденции, потому что это повышает нагрузку на экономику, уменьшает поступление налогов. Мы увидели, что государство в этом году недополучает налоги, которые оно ожидало собрать, именно потому, что часть экономики уходит в серую зону. Очень важно эту проблему признать и больше положительных мотиваций создавать у граждан и компаний, а не пытаться с этим бороться запретами или давлением. Мы видим, что различные меры – ужесточение отслеживания переводов или снятия наличных через банкоматы – приводят к обратному эффекту. То есть, например, люди просто лишний раз наличные через банкоматы вносить не будут», – говорит Скворцов.
Отдельно Скворцов обратил внимание на отключения интернета как одну из причин роста наличных. По его словам, уже все банки сделали выводы и подключили терминал через проводную связь – точки приема платежей работают, неважно, работает ли мобильный интернет или нет. Причина именно в области жесткости регулирования, коммуникаций и главное – ужесточения налогового режима, отметил Скворцов.
5 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФа призвал отложить запланированное снижение планки выручки для перехода предпринимателей на УСН на уплату НДС и сохранить его на уровне 20 млн руб. Предполагалось, что в 2027 г. порог составит 15 млн рублей, а еще через год – 10 млн руб.
В тот же день министр финансов Антон Силуанов заявил, что действующий порог годового дохода по выручке в 20 млн руб. для перехода на уплату НДС будет заморожен минимум на три года.
При таком сценарии добросовестный бизнес, который «не попадет в зону ужесточения», выживет и будет развиваться, говорил в интервью «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин.