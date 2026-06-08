Сбербанк: доля зарплат в конвертах у малого бизнеса достигла 20-25%

Также Сбербанк видит очень большой рост количества новых компаний малого бизнеса с оборотом до 1 млн руб. в месяц. Если раньше в месяц их появлялось по 10 000 – 20 000 штук, то сейчас – по 60 000 – 70 000. При этом в сегменте компаний с оборотом от 1 до 5 млн руб., напротив, новые регистрации снижаются. Это говорит о том, что действующие компании перешли к более активному дроблению бизнеса, выделяя новые субъекты, чтобы уместиться в 20 млн руб. оборота в год и сохранить упрощенный режим налогообложения, сказал Скворцов. С 1 января малый бизнес с годовой выручкой от 20 млн руб., работающий на упрощенной системе налогообложения (УСН), впервые стал плательщиком НДС, до этого порог находился на уровне 60 млн руб.